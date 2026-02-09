°æ¾åºé³Ú¡¡¼Â²È¤Î¿Å¥¹¥È¡¼¥Ö¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ä°¦Ç¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö¤á¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¤Î²È¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°æ¾åºé³Ú¡Ê26¡Ë¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÆÊÌÚ¸©¡¦±×»ÒÄ®¤Î¼Â²È¤ÇÊë¤é¤¹°¦Ç¡¦¤Í¤¸¤Î¼Ì¿¿¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡2023Ç¯7·î¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¼Â²È¤Î¿·Ç¡ª¤Í¤¸¡ª¡×¤È¡¢¹õ¤ÈÃãÊÁ¤Î¥µ¥ÓÇ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿°æ¾å¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¡Ä¡©¡×¤ÈÃî¥á¥¬¥Í¤Î³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¼«ÂðÆâ¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¤Í¤¸¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Í¥¸¤À¤¡¡Á¡×¡Ö¤Í¤¸¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¡Ö¥Í¥¸ÆÃ½¸¡×¡Ö¤Í¤¸¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡Á¡×¡Ö¤Í¤¸¤â´¨¤¤¤Í¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¡£
¡¡Â¾¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Î²È¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼ÁÀ¤Ã¤Æ¤ë¥Í¥¸¡ª¡×¡Ö¥ì¥È¥í¤ÇºÇ¹â¡×¡Ö¥ì¥ó¥¬¤È¿Å¥¹¥È¡¼¥ÖºÇ¹âÎÉ¤¤¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£