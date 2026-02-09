〈なぜ住宅街に出現するクマが急増した？ 東京農工大教授が語る“40年”かけて進んだ変化〉から続く

クマ被害が「災害級」と言われ、浮き彫りになったのは行政の対応力不足だ。出没したクマの性別も年齢も記録されず、対策は場当たり的。東京農工大学の小池伸介教授は「専門知識を持った職員がほとんどいない」と指摘する。

根本的な解決には、専門職員の配置、ゾーニング対策、そして5〜10年単位の長期的視点が必要だという。行政に何が欠けているのか、そして何をすべきなのか。（全２回の２回目／はじめから読む）

出てきた目の前のクマをただ駆除するだけ

多くの都道府県では、駆除されたクマの基本情報すら集約されていない。東京農工大学の小池伸介教授は驚くべき実態を明かす。

「2年前、8000頭のクマが駆除されましたが、それがオスなのかメスなのか、何歳のクマなのかという情報すらないのです」

一部の県では駆除個体を回収し、性別・年齢・遺伝情報を蓄積することで、「どんぐりの不作時には高齢メスが多く出没する」といった傾向を検証できている。しかし多くの地域では「出てきた目の前のクマをただ駆除するだけ」で、科学的な管理に結びついていない。

「専門知識を持った職員が6%もいない」

なぜこうした事態が放置されてきたのか。小池教授は「行政の中に専門的な知識を持った職員がほとんどいない」ことを最大の要因に挙げる。

「都道府県レベルで鳥獣管理を担当する職員のうち、大学時代に野生動物を勉強した経験がある人は6%もいません。多くは総合職や林業職で採用され、一定期間だけ担当して異動していく。市町村では、野生動物担当が農業も林業も観光も兼務している状況です」



専門知識がないため、どんな情報を蓄積すべきかも分からず、システムとして整備されない。現場で問題が起きても、市町村職員は県に問い合わせ、県の職員も答えられず、後手に回る--こうした構造的な問題が、迅速な対策を妨げている。

クマと人は同じ空間、同じ時間帯に共存できない

政府は「クマ被害対策パッケージ」を発表し、緊急・短期・中期の3段階で対策を示した。小池教授が最も重視するのは「中期的な取り組み」としての「棲み分けの再構築」だ。

「クマと人は同じ空間、同じ時間帯に共存できません。40年前のように、物理的な距離を取り戻す必要があります」

具体的には、集落周辺の森林を刈り払って「緩衝帯」を整備し、クマが出てこない環境を作る。環境省の支援を受けたモデル事業では、刈り払いの幅や頻度に関する成功例・失敗例が蓄積されつつある。

ただし小池教授は「絵に描いた餅」にならないよう警告する。「半年頑張ったからといって分布を変えることはできません。5〜10年の視点で、手間をかけ、お金をかけ、時間をかける覚悟が必要です」

「専門職員の配置」が最優先課題

長期的に見て最も重要なのは、専門職員の育成と適切な配置だ。小池教授は力を込める。

「都道府県に専門知識を持った職員が『異動しない形で』ちゃんといれば、その人が5年後、10年後のビジョンを持てます。困ったら『あの人に聞けば教えてくれる』という体制ができれば、地域のクマ対策の底上げになる。これはクマだけでなく、シカやイノシシ、サルの対策にもつながります」

人材育成には時間がかかるが、これこそが「片手間では対応できない状況」への根本的な答えだという。

「自然災害と同じように考える」

小池教授は最後に、クマ被害を自然災害と同列に捉える必要性を説く。

「100年に1回の大雨に備えて堤防をかさ上げするように、数年に1回のどんぐり凶作に備えて環境整備や誘引物除去を平時から行う。大雨になってから堤防をかさ上げしないのと同じです」

個人でできることは「鈴を持つ」「スプレーを携帯する」程度に限られる。根本的な解決には、行政レベルでの長期的な取り組みが不可欠だ。

