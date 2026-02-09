シニア犬にとって腸活が必要な理由

1.加齢によって腸内環境が変化するため

犬の腸内環境も加齢と共に変化します。善玉菌が減少しやすく、悪玉菌が増えやすくなります。腸内フローラのバランスが崩れがちになり、軟便や下痢をしやすくなります。

腸活をすることによって、善玉菌と悪玉菌のバランスを保ち、腸内環境の乱れを防ぐことができます。

2.消化力と吸収力の低下を防ぐため

シニア犬になると、消化酵素の分泌量が減ります。そうすると、食べた物を上手く消化したり、栄養素を上手く吸収したりすることができなくなります。

さらに腸内環境が悪化した状態では、栄養素を十分に吸収することができず、筋力の低下・体重の減少・体力の低下を招きます。

シニア犬に“しっかり食べているのに痩せてきている”ということが起こりやすいのは、このためです。

腸活をすることで、食べた物をしっかり消化し、栄養素を十分に摂り込み、筋力・体重・体力を維持することができます。

3.免疫力の維持に直結しているため

犬の免疫細胞の約7割が腸に集中しているとされています。腸内環境が乱れると、免疫力が低下し、感染症にかかりやすくなります。

これまでなかった皮膚トラブルが起きるようになったり、食物アレルギーが起こるようになったりすることがあります。

シニア犬が感染症にかかると、症状が急激に悪化し、命にも関わりやすくなります。治るまでにも時間がかかり、余計に体力を奪ってしまいます。

腸活をすることで、腸内環境と免疫力を維持し、感染症にかかりにくい体づくりをすることができます。

4.健康な便の状態を維持するため

便の状態は、犬の健康状態を映す鏡です。健康のバロメーターとも言われています。

硬すぎるとき、やわらかすぎるとき、下痢をしているときは、腸内環境が乱れているというサインです。

腸活によって、健康的な便の状態を維持することができれば、“愛犬の健康状態をよく保てているんだ”という目安にすることができます。

シニア犬のお腹の調子を整えるために与えるべき食材

シニア犬のお腹の調子を整えるためのサポートをしてくれる食材選びでは、「消化に優しいこと」「消化と吸収に負担をかけないこと」が大切です。

また、腸活によい食材であるからといって急に与えるのではなく、愛犬の今の健康状態を把握するためにも健康診断を受け、どのような食事や食材を与えるべきなのか、獣医師に相談するようにしましょう。

乳酸菌やビフィズス菌を含む「ヨーグルト」は、シニア犬の腸内の善玉菌の働きをサポートします。

食物繊維を豊富に含む「サツマイモ」は、腸内細菌のエサとなり、スムーズな排便をサポートします。

胃や腸の粘膜を保護する働きを持つビタミンUは、「キャベツ」に多く含まれています。必ず加熱したキャベツを与えましょう。

まとめ

シニア犬にとって腸活が必要な理由を4つ解説しました。

加齢によって腸内環境が変化するため 消化力と吸収力の低下を防ぐため 免疫力の維持に直結しているため 健康な便の状態を維持するため

シニア犬になった愛犬にお腹の調子を整えるための食材を与えたいと考えるときは、おそらく軟便や下痢の症状があったためかと思います。

腸内環境によいとされている食材の中には、愛犬の腸内環境には合わない食材があるかもしれません。

獣医師に相談し、初めて与えるときは少量を与え、愛犬の便の状態や体調をよく観察するようにしましょう。

また、これまで食べてきたドッグフードも見直すタイミングであるかもしれません。消化のよいごはん、低脂肪のごはんなど、愛犬の胃腸に優しいドッグフードを選んでみましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)