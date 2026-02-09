「ホンデポチャ 名古屋大須店」は、本場韓国スタイルの韓国料理店です。東海地方初出店となる店舗が、2025年9月、大須にオープンしました。



若い女性を中心に人気を集めており、ランチタイムには「サムギョプサル」「チーズタッカルビ」「キムチチゲ」「石焼ビビンバ」「スンドゥブ」など、定番の韓国料理を定食やセットで楽しめます。



韓国では高級料理として知られる「カンジャンケジャン」や「カンジャンセウ」も、1人前から手頃な価格で味わえるのが魅力です。





名物の【エビチュクミチーズフォンデュ】は、プリプリのエビとイイダコを鉄板で焼き、ふわふわのチーズに絡めて楽しめます。【ナッコプセ鍋】は、手長ダコ、ホルモン、エビ、野菜を合わせたピリ辛鍋で、寒い時期に特に人気。シメには、海鮮と肉、野菜の旨味が溶け込んだスープで作る「ポックンパ（焼き飯）」がおすすめです。また、鶏肉と牛ホルモン、野菜を韓国調味料と赤味噌で煮込んだ【赤味噌コプトリタン】は、名古屋・大須店限定のここでしか味わえないメニューです。ドリンクも、マッコリや韓国焼酎、韓国ビール、サワー、韓国ジュースなど充実しており、飲み放題プランも用意。食事から飲み会まで、幅広い世代が楽しめるお店です。＜ランチメニュー11:30～14:30＞【選べるスペシャルメニュー（ビビンパ・チゲ・冷麺など）】（1848円）【サムギョプサル＆チーズタッカルビ定食】（1518円）【韓国産カンジャンケジャン定食】【ダブルセウ丼】（各1738円）など＜メニュー＞【チュクミサムギョプサル】（1人前1738円※2人前～）【赤味噌コプトリタン】（1人前1914円※2人前～）【ナッコプセ鍋】（1人前2189円※2人前～）【エビチュクミチーズフォンデュ※2～3人前】（2860円）【チキン※テイクアウト可能】（選べる2種1958円／選べる3種2178円）など※2025年12月4日時点の情報です