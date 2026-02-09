@onefiveが、ワンマンライブ『@onefive LIVE 2026 “SAKURAIZATION”』を6月に東京、7月に大阪にて開催する。

本情報は、2月8日に東京 渋谷 WWW Xにて開催したファンクラブ会員限定のフリーライブおよび対バンイベントにて発表されたもの。フリーライブのMCでは、「これから改めて“Road to Budokan”を歩んでいくにあたり、その過程での私たちの正直な気持ちや、悩みながら進む姿も含めて、もっともっとみなさんにお見せしていきたい。@onefiveと@fifth（ファンの呼称）がチーム一丸となり、この“Road to Budokan”の道のりを共に歩んでいきたい」と語り、今後への覚悟を明かした。

ワンマンライブは、6月6日に東京 EX THEATER ROPPONGI、7月3日に大阪 BIGCATでの開催となる。チケットは、ファンクラブ @fifth先行およびオフィシャル先行が2月16日23時59分まで受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）