全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京駅・グランスタ東京のベーカリーカフェ店『BURDIGARA TOKYO（ブルディガラ）』です。

『BURDIGARA TOKYO（ブルディガラ）』フラン、フラン・ブリュレ（6個）2484円／1個432円

バターの香りがするサブレ生地の中に、卵の風味が深くまろやかなカスタードクリームがたっぷり。ザクザク＆とろとろで何度食べてもおいしい。パリパリの香ばしいカラメルとのコンビネーションにハマる「フラン・ブリュレ」も合わせてどうぞ。

グランスタ東京『BURDIGARA TOKYO（ブルディガラ）』

［店名］『BURDIGARA TOKYO（ブルディガラ）』

［住所］グランスタ東京改札内地下1階・銀の鈴エリア

［電話］03-3211-5677

［営業時間］8時〜22時※日・祝は〜21時（翌日が休日の場合は〜22時）

［交通］八重洲地下中央口から徒歩1分

※画像ギャラリーでは、東京駅の“ここでしか買えない”手土産ベスト5の画像がご覧いただけます。

撮影／鵜澤昭彦、取材／井島加恵、スタイリング／中山暢子

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

2026年1月号

【画像】東京駅の“ここでしか買えない”手土産特集、おすすめ5店を一挙公開！（9枚）