「嫁ルブができたのか」仮面ライダー出演俳優、一般人女性との結婚を発表！ 「ニエルブが結婚だと!?」
特撮ドラマ『仮面ライダーガヴ』（テレビ朝日系）のニエルブ・ストマック役で知られる俳優の滝澤諒さんは2月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。一般人女性との結婚を発表し、祝福の声が寄せられています。
【画像全文】仮面ライダー出演俳優が結婚発表
ファンからは「ニエルブが結婚だと!?」「ニエルブ兄さんおめでとうございます！」「ニエルブ兄さんがこんなに優しいお手紙書いてくれるなんて…」「嫁ルブができたのか」「末永くお幸せに！」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「とても心強い方です」滝澤さんは「応援して下さっている皆様へ」と題し、1枚のテキスト画像を投稿。「私事で大変恐縮ですが、この度かねてよりお付き合いしている方と結婚する運びとなりました」と報告しました。結婚相手については「表現者である前に、人として未熟な自分をサポートしてくださるとても心強い方です」と紹介。また「なお、お相手は一般の方ですので温かく見守っていただけますと幸いです」ともつづっています。
所属事務所も「円満に退所」さらに、同日の別の投稿ではもう1つの「ご報告」もした滝澤さん。「この度、私瀧澤諒は長年お世話になったdeemadeを円満に退所しましたことをご報告いたします」と、所属事務所を退所したことを明かしました。「これまでと変わらず表現者として高みを目指して精進してまいりますので、引き続きご声援のほど宜しくお願いいたします」とあり、今後も俳優活動は続けていくようです。ますますの活躍を期待したいですね。
