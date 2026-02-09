銀座コージーコーナー、ホワイトデー期間限定の焼菓子ギフト「サンリオキャラクターズ ララプランタン」全6種類を発売
銀座コージーコーナーは、サンリオのキャラクターとコラボレーションした焼菓子ギフト、「サンリオキャラクターズ ララプランタン」を、2月12日から順次、全国の店舗（福井県・京都府・鳥取県に取扱店はない）で期間限定販売する。
銀座コージーコーナーのホワイトデーシーズン限定ブランド「la la printemps（ララプランタン）」と、世代を超えて愛されているサンリオキャラクターズが出会い、この時期限定の焼菓子ギフトが誕生した。
「ホワイトデーや春のお祝いなど、特別な時間をサンリオキャラクターズと一緒に」をコンセプトに、6種類の焼菓子アソートがラインアップ。キャラクターをプリントしたクッキーとマドレーヌをアソートしたボックス、缶、ポーチにあしらった、お茶会を楽しむハローキティ、シナモロール、マイメロディ、クロミのデザインは、銀座コージーコーナー限定になっている。
ホワイトデーのギフトから春に新生活を迎えられる大切な人へのプレゼント、自分へのごほうびにも。ぜひ利用してほしい考え。
「＜ハローキティ＆シナモロール＞クッキーアソート（8個入）」は、ハローキティとシナモロールを、取っ手付きボックスとクッキーにデザインした。自分用をはじめ身近な人や親しい人への贈り物、季節のあいさつに利用してほしいという。
「＜マイメロディ＆クロミ＞クッキーアソート（8個入）」は、マイメロディとクロミを、取っ手付きボックスとクッキーにデザインした。自分用をはじめ身近な人や親しい人への贈り物、季節のごあいさつに利用してほしいという。
「＜サンリオキャラクターズ＞ティータイムギフト（9個入）」は、お茶会を楽しむサンリオキャラクターズがあしらわれた銀座コージーコーナー限定デザインのボックスに、ハローキティ＆シナモロール、マイメロディ＆クロミをそれぞれプリントしたクッキー、マドレーヌ2種、プラリネショコラサブレを詰め合わせた。自分用をはじめ身近な人や親しい人への贈り物、季節のあいさつに利用してほしいという。
「＜サンリオキャラクターズ＞ティータイムBOX（13個入）」は、お茶会を楽しむサンリオキャラクターズがあしらわれた銀座コージーコーナー限定デザインのボックスに、ハローキティ、シナモロール、マイメロディ、クロミをそれぞれプリントしたクッキー、マドレーヌ4種、プラリネショコラサブレを詰め合わせた。自分用をはじめ身近な人や親しい人への贈り物、季節のあいさつに利用してほしいという。なお、原材料の一部にはちみつを使用しているので、一歳未満の乳児には食べさせないでほしいという。
「＜サンリオキャラクターズ＞ティータイム缶（9個入）」は、お茶会を楽しむサンリオキャラクターズがあしらわれた銀座コージーコーナー限定デザインの缶に、ハローキティ、シナモロール、マイメロディ、クロミをそれぞれプリントしたクッキー、マドレーヌ4種を詰め合わせた。自分用をはじめ身近な人や親しい人への贈り物、季節のあいさつに利用してほしいという。なお、原材料の一部にはちみつを使用しているので、一歳未満の乳児には食べさせないでほしいという。
「＜サンリオキャラクターズ＞ティータイムポーチ（6個入）」は、お茶会を楽しむサンリオキャラクターズがあしらわれた銀座コージーコーナー限定デザインのポーチに、ハローキティ＆シナモロール、マイメロディ＆クロミをそれぞれプリントしたクッキー、マドレーヌ3種を詰め合わせた。自分用をはじめ身近な人や親しい人への贈り物、季節のあいさつに利用してほしいという。
［小売価格］
＜ハローキティ＆シナモロール＞クッキーアソート（8個入）：594円
＜マイメロディ＆クロミ＞クッキーアソート（8個入）：594円
＜サンリオキャラクターズ＞ティータイムギフト（9個入）：972円
＜サンリオキャラクターズ＞ティータイムBOX（13個入）：1296円
＜サンリオキャラクターズ＞ティータイム缶（9個入）：1620円
＜サンリオキャラクターズ＞ティータイムポーチ（6個入）：1650円
（すべて税込）
［発売日］2月12日（木）から順次
銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp