銀座コージーコーナーは、サンリオのキャラクターとコラボレーションした焼菓子ギフト、「サンリオキャラクターズ ララプランタン」を、2月12日から順次、全国の店舗（福井県・京都府・鳥取県に取扱店はない）で期間限定販売する。

銀座コージーコーナーのホワイトデーシーズン限定ブランド「la la printemps（ララプランタン）」と、世代を超えて愛されているサンリオキャラクターズが出会い、この時期限定の焼菓子ギフトが誕生した。

「ホワイトデーや春のお祝いなど、特別な時間をサンリオキャラクターズと一緒に」をコンセプトに、6種類の焼菓子アソートがラインアップ。キャラクターをプリントしたクッキーとマドレーヌをアソートしたボックス、缶、ポーチにあしらった、お茶会を楽しむハローキティ、シナモロール、マイメロディ、クロミのデザインは、銀座コージーコーナー限定になっている。

ホワイトデーのギフトから春に新生活を迎えられる大切な人へのプレゼント、自分へのごほうびにも。ぜひ利用してほしい考え。



「＜ハローキティ＆シナモロール＞クッキーアソート（8個入）」

「＜ハローキティ＆シナモロール＞クッキーアソート（8個入）」は、ハローキティとシナモロールを、取っ手付きボックスとクッキーにデザインした。自分用をはじめ身近な人や親しい人への贈り物、季節のあいさつに利用してほしいという。



「＜マイメロディ＆クロミ＞クッキーアソート（8個入）」

「＜マイメロディ＆クロミ＞クッキーアソート（8個入）」は、マイメロディとクロミを、取っ手付きボックスとクッキーにデザインした。自分用をはじめ身近な人や親しい人への贈り物、季節のごあいさつに利用してほしいという。



「＜サンリオキャラクターズ＞ティータイムギフト（9個入）」

「＜サンリオキャラクターズ＞ティータイムギフト（9個入）」は、お茶会を楽しむサンリオキャラクターズがあしらわれた銀座コージーコーナー限定デザインのボックスに、ハローキティ＆シナモロール、マイメロディ＆クロミをそれぞれプリントしたクッキー、マドレーヌ2種、プラリネショコラサブレを詰め合わせた。自分用をはじめ身近な人や親しい人への贈り物、季節のあいさつに利用してほしいという。



「＜サンリオキャラクターズ＞ティータイムBOX（13個入）」

「＜サンリオキャラクターズ＞ティータイムBOX（13個入）」は、お茶会を楽しむサンリオキャラクターズがあしらわれた銀座コージーコーナー限定デザインのボックスに、ハローキティ、シナモロール、マイメロディ、クロミをそれぞれプリントしたクッキー、マドレーヌ4種、プラリネショコラサブレを詰め合わせた。自分用をはじめ身近な人や親しい人への贈り物、季節のあいさつに利用してほしいという。なお、原材料の一部にはちみつを使用しているので、一歳未満の乳児には食べさせないでほしいという。



「＜サンリオキャラクターズ＞ティータイム缶（9個入）」

「＜サンリオキャラクターズ＞ティータイム缶（9個入）」は、お茶会を楽しむサンリオキャラクターズがあしらわれた銀座コージーコーナー限定デザインの缶に、ハローキティ、シナモロール、マイメロディ、クロミをそれぞれプリントしたクッキー、マドレーヌ4種を詰め合わせた。自分用をはじめ身近な人や親しい人への贈り物、季節のあいさつに利用してほしいという。なお、原材料の一部にはちみつを使用しているので、一歳未満の乳児には食べさせないでほしいという。



「＜サンリオキャラクターズ＞ティータイムポーチ（6個入）」

「＜サンリオキャラクターズ＞ティータイムポーチ（6個入）」は、お茶会を楽しむサンリオキャラクターズがあしらわれた銀座コージーコーナー限定デザインのポーチに、ハローキティ＆シナモロール、マイメロディ＆クロミをそれぞれプリントしたクッキー、マドレーヌ3種を詰め合わせた。自分用をはじめ身近な人や親しい人への贈り物、季節のあいさつに利用してほしいという。

［小売価格］

＜ハローキティ＆シナモロール＞クッキーアソート（8個入）：594円

＜マイメロディ＆クロミ＞クッキーアソート（8個入）：594円

＜サンリオキャラクターズ＞ティータイムギフト（9個入）：972円

＜サンリオキャラクターズ＞ティータイムBOX（13個入）：1296円

＜サンリオキャラクターズ＞ティータイム缶（9個入）：1620円

＜サンリオキャラクターズ＞ティータイムポーチ（6個入）：1650円

（すべて税込）

［発売日］2月12日（木）から順次

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp