セブン−イレブン・ジャパンは、人気の「セブンカフェ スムージー」から、明治のチョコレートブランド「THE Cacao PROFESSIONALS」のチョコレートと、甘酸っぱいいちごを使用したザクっとした食感がおいしい「粒ザクッ！ベリーショコラスムージー」を、2月10日に全国のセブン−イレブン店舗で順次発売する。

チョコレートといちごを組み合わせたスムージーは、ほどよくザクっとした食感が残るよう、食感のアクセントが楽しい一杯に仕上げた。チョコレートの芳醇な香りといちごのフレッシュな酸味が重なる上質なデザートのような味わいになっている。バレンタインの季節にぴったりな、コク深いチョコレートの余韻を楽しんでほしい考え。

商品特長は、明治のチョコレートブランド「THE Cacao PROFESSIONALS」のチョコレートを使用している。産地や品種の異なるカカオの個性を最大限に引き出した、プロのためのスペシャリティチョコレート。芳醇なカカオの香りが広がる、奥行きのあるスムージーに仕上げた。



左：出来あがり前、右：出来上がり後

チョコレートといちごは、ザクっとした食感がほどよく残るようミキシングにもこだわった。なめらかな口当たりのなかにザクっとした食感のアクセントが加わり、デザート感のある味わいを楽しめる。いちごのフレッシュな酸味とチョコレートのコクが調和し、余韻まで楽しめる一杯になっている。

「セブンカフェ スムージー」は、食材を急速凍結させることで、食材へのダメージを減らし、おいしさとみずみずしさをそのまま閉じ込めた。また、氷ではなくピューレなどを独自技術で凍らせてキューブに加工。冷たさを損なわず、素材のおいしさを楽しめるのが特長になっている。「粒ザクッ！ベリーショコラスムージー」は、チョコレートといちごのザクザク食感を楽しんでもらえるよう調整している。

［小売価格］371円（税別）

［発売日］2月10日（火）〜順次

セブン−イレブン・ジャパン＝https://www.sej.co.jp