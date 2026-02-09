カルビーは、軽ふわ食感でコーンとチーズの味わいが楽しめる「チーズビット まろやかチーズ味」を、春夏限定商品として、2月16日から全国のコンビニエンスストア先行で期間限定発売する。コンビニエンスストア以外の店舗では2月23日から期間限定発売する（8月下旬終売予定）。

1978年に発売した「チーズビット」は、小さくて可愛らしいアーモンド型で、コーンとチーズの絶妙なバランスが幅広い層の消費者に親しまれている。チェダーチーズの濃厚な味わいに加え、生地に練り込んだスイートコーンのまろやかな後味も楽しめる、ふわっと軽い食感の春夏限定商品になっている。

例年、「サクッと軽い食感がクセになる」といった声が多数寄せられ、多くの消費者に親しまれている。中でも「歯ごたえがありながらも軽やかで、つい手が伸びてしまう」「軽い食感なのにチーズの味わいがしっかり感じられる」（一部抜粋）といった、それぞれの良さが調和した独自の食べ心地が、長年にわたり支持されてきた。

今回のリニューアルでは、こうした「チーズビット」の特長である「まろやかさ」と「甘さ」の魅力はそのままに、ベースとなるチェダーチーズに加え、新たにクリームチーズを組み合わせている。コク深いチェダーチーズの風味を活かしながら、口当たりの良いクリームチーズを重ねることで、奥行きのあるまろやかな味わいに仕上げた。長年親しまれてきた“なつかしさ”を大切にしながら、夜のリラックスタイムのおつまみなど、子どもから大人まで幅広い食シーンに寄り添う一品となっている。なお、チェダーチーズ、クリームチーズはパウダーとして使用している。

「チーズビット」の味の要となるチェダーチーズにクリームチーズを合わせることで、クセがなく、子どもから大人までおいしく楽しめる、まろやかでコクのある味わいを実現した。スイートコーンを練り込んだ生地はサクッと軽い食感で、チーズのまろやかさとやさしい甘さで飽きのこない味わいになっている。

パッケージは、黄・赤の配色にすることで、かつての「チーズビット」を想起させる“懐かしさ”を表現し、長年のファンの人々が思わず手に取りたくなるデザインに仕上げた。

［小売価格］オープン価格

［発売日］

全国のコンビニエンスストア：2月16日（月）

全国のコンビニエンスストア以外の店舗：2月23日（月）

※実際の発売日は販売店によって多少遅れる場合がある

※店舗によっては、取扱いのない場合や、売り切れで販売終了の場合がある

カルビー＝https://www.calbee.co.jp