ロッテは、2月17日に「カスタードケーキ＜贅沢果汁苺＞」を発売する。

同商品は、従来品の2倍（同社通常カスタードケーキソース量比）とちあいか果汁6.7％使用（生換算））のソースをたっぷり閉じ込めた、とちあいか（とちあいか果汁6.7％使用（生換算））の贅沢な味わいが楽しめるカスタードケーキ。ひとくち食べると、いちごの甘みと香りが口いっぱいに広がり、とろ〜っと溢れ出すソースが至福なひとときを演出する。“プチ贅沢消費”や“おうちカフェ需要”が高まる中、ティータイムやリラックスタイムにぴったりの一品になっている。



「カスタードケーキ＜贅沢果汁苺＞」

1986年の発売以来、世代を超えて親しまれてきたロッテ「カスタードケーキ」シリーズ。近年の調査から「中のクリームやソースをもっとたっぷり味わいたい」という声が多く寄せられていた。さらに、物価高の影響で旅行や外食を控える一方「おうち時間を少し贅沢に過ごしたい」という“プチ贅沢消費”や、“断面映え”するスイーツをSNSに投稿するトレンドが広がっている。こうしたニーズに応える形で昨年2月に誕生したのが、カスタードケーキの贅沢果汁シリーズ。今回は“とちあいか”を使い、ソース量を従来の2倍に増量することで、果汁をたっぷり楽しめるカスタードケーキに仕上げた。

商品特長は、香りが強く、まろやかな甘さが際立つ「とちあいか」を使用した贅沢な果汁感があふれるカスタードケーキ。ふわふわのとちあいかのケーキの中には、みずみずしい、とちあいかカスタードクリームと、従来品に比べて2倍量のとろける、とちあいかソースをたっぷりと閉じ込めた。ひとくち食べると、とちあいかの甘みと香りがふわっと広がり、とろ〜りソースが幸せなご褒美時間を演出する。上品なとちあいかの味わいを楽しみながら、心ほどけるひとときを過ごしてほしい考え。

［小売価格］518円前後（税込）

［発売日］2月17日（火）

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp