日経爆上げも恩恵なし…JOY、保有株の状況に嘆き「みんなの株は爆上がってるんですか？」
人気タレントのJOYが9日、自身の公式Xを更新。本日の日経平均株価の終値は、衆院選で自民党の圧勝受けて5万6363円と史上最高値を更新したことで、保有株の状況を明かした。
【画像】日経爆上げ！歴史的な日に…保有株で嘆くJOY
定期的に株について報告しているJOYは今回、「僕の保有、この日経爆上げの影響受けず無風です。仲間はいますか？みんなの保有株は爆上がってるんですか？どうなの？ねぇ？一刻も早く教えて」と嘆いている。
投資にハマるJOYは2025年4月7日、当日の日経平均株価が一時、2900円を超える大幅な下落もあり、「投資してるみんな、この下げの中どう対応してる？瞳を閉じて耐えてる？泣きながら売った？もしくは余力あって買ってる？そもそも上手くポジション調整してたからくらってない？僕は山手線で音楽聴きながら泣いてます」と暴落の影響を受けたことを伝えると、ネット上では心配する声が出ていた。
なお、JOYは2026年1月に所属事務所を退所し、独立したことを報告している、
