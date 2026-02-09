高市首相が「悲願」と言って自民党の公約に掲げた飲食料品の消費減税。自民党の圧勝で、実現するのでしょうか？ 選挙から一夜明けた9日、片山財務相が記者団の取材に応じました。

◇

片山財務相は、財源の確保や、自民党が掲げる通りに2年間で終わるのかなど、市場に懸念の声があることを問われ、「公約では2年間、特例公債に頼らず、飲食料品に限ってであり、給付付き税額控除につなげるということ」「今あるのはそれだけ」と述べました。

また、事業者などから不安の声があがったレジのシステム改修の問題や、これまでに消費税減税の対象としてあげられていない外食業界への対応なども含め、「国民会議ですべて議論されていくと思う」と話しました。

■国民会議での議論とは

高市首相も「できるだけ速やかに開きたい」としている国民会議ですが、国民会議での議論はどのように行われていくのでしょうか。

国民会議は、もともとは、「給付付き税額控除」の制度設計を含めた社会保障改革について、与野党の垣根を越え、有識者の英知も集めて議論していくものとして高市首相が1月中の設置を予定していたものです。

結局、衆議院の解散があり、設置されないまま今回の選挙戦に突入しました。

■「野党が乗ってこないなら国民会議での消費税議論あきらめるが…」〜政府関係者

高市首相は消費税の減税についても、この、まだ設置されていない国民会議で検討していくとしています。

まずは、野党が国民会議に参加するのかどうかが、消費税減税に向けた具体的な議論を進めるための第一歩になります。

衆議院で野党が大きく議席を減らした中で野党も含めた国民会議の形で議論はできるのか。

ある政府関係者は「野党次第だと思う。なかなか野党も意志決定をする体制にならないと思うが、参議院もあり、議論から置き去りにしていくメリットはあまりないように思う」としたうえで、「野党が乗ってこないなら国民会議での議論を諦めるのも仕方がないと思うが、体制が整えば乗ってくるのではないか」と話しました。

ただ、もし野党が国民会議に参加してもたとえば財源について、これまで党によって「政府系ファンドの創設」、「防衛費の削減」「税収の上振れ分の活用」などとばらばらで、議論が難航する可能性もあります。

さらに、「首相は訪米というスケジュールも構えているし、秋の国際会議の連投や年内の防衛三文書づくりもある」（政府関係者）として、タイトな日程の中、どのようなスケジュールで進めていくのかを検討することが大切だとも指摘しています。

与野党がまとまった形で、国民会議での消費税減税に関する議論が行われるのか、行うとしてもいつからなのか、不透明な状況です。