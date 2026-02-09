◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキー ジャンプ 男子ノーマルヒル(大会4日目/現地9日)

ミラノ・コルティナオリンピック、スキー・ジャンプ日本代表の二階堂蓮選手が現地8日、公式練習を終えメダル獲得への意気込みを語りました。

この日は2回を飛び、現地9日に行われる男子ノーマルヒルへ準備を進めた二階堂選手。1回目で97.0m、2回目は102.5mの飛行を披露しました。

ジャンプの感触は「悪くない」と言い、「1本目はスーツの硬さやスキーも少し違うものを試していたのが影響して、空中で乱れてしまった部分があった。でも動きは悪くないし、本当にちょっとのズレというか、許容範囲内の失敗で収まっている。全く問題ない」と続けました。

この日、オリンピック用にデザインしたという新しいヘルメットで練習に臨んだ二階堂選手。「オリンピックを見に来てくれている父から、ここに到着するタイミングで受け取った」と明かします。「完成が本当にギリギリだった」と裏話を添え、「これで安心してオリンピックに臨める」と笑顔を見せました。

その父へは「ノーマルヒルでビッグジャンプを2本揃えて、『金メダル取ったぞ』というところを目の前で見せてあげたい」と意気込みます。

そして本番へ向け「初めてのオリンピックなので全力で楽しんで、メダルをしっかりと取りに行きます」と力強く語りました。