名古屋・大須の路地裏に、正月でもないのに行列ができる神社があります。参拝者のお目当ては、境内にある“うさぎ”。SNSをきっかけに全国から人が集まる理由を探りました。

■参拝者急増のきっかけは“うさぎ”



名古屋市中区・大須。大津通から一本路地に入った場所にあるのが、450年以上の歴史を持ち、縁結びなどのご利益があるとされる「三輪神社」です。正月期間ではないにもかかわらず、多くの参拝客でにぎわっています。

「平成28年に、境内に『幸せのなでうさぎ』をお迎えしました。そこから参拝者が増え始めました」



うさぎの石像を設置してから、少しずつ参拝者が増えていったといいます。

「かわいいうさぎがいっぱい。SNSでもよく見かけます」

■“チケットが当たる神社”の正体とは



実は、この神社が人気を集めている理由は、うさぎだけではありません。よく見ると、参拝者の多くは女性です。参拝者の9割は、女性といいます。



「静岡から来ました」

「埼玉からです」

中には、東北や四国から訪れた人も。その目的を聞いてみると。



「『SEVENTEEN』のライブに参加するため」

「今日は『BE:FIRST』のライブで来ました」

実はこの日、K-POPグループ「SEVENTEEN」がバンテリンドームで、6人組のボーイズグループ「BE:FIRST」が愛知県国際展示場で公演を行っていました。人気アーティストのライブがある日は、参拝者がさらに増えるといいます。ライブと神社、一体どんな関係があるのでしょうか。



様子を見ていると、参拝者たちは絵馬に、一生懸命願い事を書いています。



「『Mrs.GREEN APPLE』の東京公演のチケットが当たりますように」

「『嵐』に会えますように」

好きなアーティストのライブチケットや、良い席が当たるようにと、願掛けをしていました。

■“矢場町”に残る江戸時代の由来



でも、なぜこの神社に「当たり」を祈願しに来る人が多いのでしょうか。



「江戸時代、この神社には、尾張徳川家の矢の練習場がありました。矢を打って的に“当たる”ということから『コンサートのチケットが当たりますように』と祈願されるようになった」



その昔、境内には弓の稽古をしていた「矢場」があったことから、この辺りは「矢場町」と呼ばれるようになったといいます。



「矢が当たる」ことにあやかり、SNSでは「この神社で絵馬を書いたらチケットが当たった」という投稿が拡散。いつの間にか、「チケットが当たる神社」として全国的に知られるようになりました。



「“推し神社”と聞いて来ました」

正式名は三輪神社ですが、今では「推し神社」とも呼ばれ、推しの健康を祈願するファンの集まる場所となっています。



2026年1月26日放送