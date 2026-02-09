原日出子「息子くんの作ってくれた」9種の野菜入ったドライカレー披露「お店みたい」「親子揃って料理上手」と反響
【モデルプレス＝2026/02/09】女優の原日出子が2月8日、自身のInstagramを更新。息子の手料理を公開した。
【写真】66歳ベテラン女優「野菜のうまみが出てそう」息子お手製の“お店級”ドライカレー
原は「今夜は息子くんの作ってくれたドライカレーをいただきました」と記し、黒の器にご飯とドライカレーが丁寧に盛り付けられた写真を投稿。「9種類のお野菜と合い挽き肉 隠し味も色々入って最高に美味しかったです」と息子のこだわりの詰まった手料理を称賛した。
また「思わず美味しい赤ワインが飲みたくなり 2016年のフランスワインを開けちゃいました」「息子くんセレクトの美味しいチーズも少し切ってもらって 美味しく頂きました」とワインや2種類のチーズの写真も載せ、「寒い一日でしたが心はポカポカ」「ありがとう〜」と感謝をつづっている。
この投稿は「お店みたい」「センス抜群」「親子揃って料理上手」「素敵なご家庭で憧れる」「最高の食卓」「野菜のうまみが出てそう」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】66歳ベテラン女優「野菜のうまみが出てそう」息子お手製の“お店級”ドライカレー
◆原日出子、こだわり詰まった息子の手料理披露
原は「今夜は息子くんの作ってくれたドライカレーをいただきました」と記し、黒の器にご飯とドライカレーが丁寧に盛り付けられた写真を投稿。「9種類のお野菜と合い挽き肉 隠し味も色々入って最高に美味しかったです」と息子のこだわりの詰まった手料理を称賛した。
◆原日出子の投稿に「お店みたい」と反響
この投稿は「お店みたい」「センス抜群」「親子揃って料理上手」「素敵なご家庭で憧れる」「最高の食卓」「野菜のうまみが出てそう」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】