◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 団体戦（８日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）８日＝大谷翔太】フィギュアスケートの団体で、日本が２大会連続の銀メダルを獲得した。順位点合計６８点で、史上初の２連覇を果たした米国に、わずか１点差で敗れて北京大会に続き２位。８種目中５種目で１位（１０点）となる盤石の布陣で臨み、悲願の初優勝には一歩及ばなかったが、２２年北京五輪組で女子の坂本花織（２５）＝シスメックス＝らを中心としたチーム・ジャパンは堂々と渡り合った。戦いは１０日の男子ショートプログラムから、個人に舞台を移す。

笑顔と涙を、みんなで共有した団体３日間だった。最終種目の男子フリー。佐藤駿がマリニン（米国）に敗れて２位が決まると、涙に暮れる最終滑走者を仲間が囲んだ。一緒に号泣する先輩の坂本に、目を真っ赤に肩をさすった同期の鍵山。チーム最年長３３歳の木原は、後ろで温かくねぎらいの拍手を送った。「このメンバーだからこそ、取れた銀メダル」。表彰式で笑顔が戻った佐藤は、銀メダルをさげ胸を張った。

ライバル米国とのつばぜり合いだった。５点ビハインドで迎えた決勝。ペアの「りくりゅう」が世界歴代３位１５５・５５点を記録して、ＳＰに続いてフリー１位を取って２点差。女子フリーでも坂本が２連勝で、最後を残して同点の暫定１位に立った。最後は競り負けたが、８種目中５種目で１位を奪取。日本連盟の竹内洋輔強化部長（４６）は「選手は皆が『最高のチームだ』と言って、この結果に上り詰められた」と拍手を送った。

頂点だけを見てきた。昨年４月、日本連盟の表彰祝賀会のあと。北京五輪を戦った坂本、りくりゅう、鍵山で集まり、団体の話になった。チームの士気を高めるには、どうすればいいのか。リーダーシップを取る４人で、意思を統一した。「絶対、金メダル取ろうねと。そこで誓ったので」と坂本。誰よりもチーム戦を愛する２５歳は、シングルでは初めてＳＰ、フリー両方に挑戦。北京組は、全５種目で１０点満点を獲得して役割を果たした。メダルの色は前回と同じだが、坂本は「４年間よりさらにみんなが成長できた」と、うれし涙を流した。

頂点へ、残すピースはアイスダンス。「うたまさ」こと吉田、森田組は、個人での出場権を得られていなかった。竹内部長は「若い頃から高いレベルの競技者を増やして、競争をしていくこと」と４年後を見据える。かつて弱点と言われたカップル競技。だが今や「りくりゅう」の台頭でペアは強みとなり、アイスダンスも国内ではシングルから挑戦する選手も増えている。オール・ジャパンでの底上げが、２０３０年に向けては求められる。

１０日に男子ＳＰから始まる個人戦。ペアで史上初の金メダル、男女はともに複数メダルを期待できる。「ここでメダルを持って個人に臨めるのは、精神的にも大きく違うと思う」と竹内強化部長。乗った勢いを、更に加速させる。（大谷 翔太）