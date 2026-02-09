（高市首相）

「日本維新の会との連立、これはしっかりとこれからも続けていきたい。この思いは強くございます。さらに一緒にやろうよと言ってくださる政党がありましたら、ぜひご一緒にやらせていただきたい」



2月8日、”自民党の歴史的大勝”に終わった衆院選。高市旋風で追い風を受けた自民党が316議席を獲得し、衆議院全体の3分の2を単独で超える結果となりました。



一夜明けた9日朝、静岡県内各地では小選挙区で勝利を収めた自民党候補が街頭に立ち市民に感謝を伝えました。





（市民）「ご当選おめでとうございます」（自民 静岡4区 前職 深沢 陽一氏）「ありがとうございます」（自民 静岡3区 山本 裕三氏）「 選んでいただいた方もいただいていない方もふくめてすべての皆さまの幸せのために働いていきたい」一方、大勝を収めた自民党と明暗が分かれたのが…。立憲民主党と公明党が結党した中道改革連合。元立憲民主党で、静岡8区から中道候補として出馬したものの落選した源馬氏は自身の選挙戦を振り返りました。（落･中道 静岡8区 源馬 謙太郎氏）「本当は選挙って政策があって賛否があるはず。それが全くないなかで国民の意思が違うもので大きくまとまってしまった。選挙ですから、結果が出たら総括しないといけない。大変悔しいですし、それでも勝ってる仲間もいるので私の努力が足りなかった」公示前の167議席から120議席近く減らして49議席となった中道改革連合。この結果を受けて、9日、野田･斉藤両共同代表が会見を開きました。野田共同代表は自信の責任の取り方について…。（中道改革連合 野田 共同代表）「私どものチャレンジは意義はあったと思うんですけど、結果は大敗だと思います。政治家は結果責任、責任をとるということは当然だと思っていますけれども。国会が始まるまでの間に体制をつくっていくという責任も果たさなければいけないと思ってますので、簡単に『きょうやめます』という無責任な態度もとることもできない。これだけ多くの人たちが当選できなかった。大事な人ばっかりだったと思っています。その意味では万死に値すると責任を痛感しています」野田共同代表は新しい体制を決めた上で、代表を辞任する考えを示しました。また、9日の中道の役員会で辞任の方針を伝えるほか、新代表の選出など今度の党の体制を協議すると話しました。中道改革連合はその後、午後2時ごろから役員会を開き、今後などについて確認しました。一方、28議席を獲得し公示前から1議席伸ばした国民民主党の榛葉幹事長は、自民党が圧勝したことを受け、「ブレーキが利かなくなる可能性がある」と述べました。（国民民主党 榛葉 幹事長）「本当だったらねじれ国会で参議院が注目されると言いたいが、再議決をゆうに超える3分の2を持っているわけで、従来の参議院のブレーキがどれだけ効くかというと、国会の手続き上は利かなくなる可能性が高い。野党としての立ち位置とか価値観も変わってくるのかもしれない。約30年の民主党時代が完全にピリオドを打った。旧民主党を背負ってきた、野党を代表するそうそうたる議員たちが一斉に退陣した。まさに新しい時代の幕開けと言っていいのでは」高市首相は、まもなく日本維新の会との与党党首会談を行い、連立政権の継続を確認するとみられます。また、そのあと午後6時からは会見を予定していて、今後の政権運営についてどのような道筋が示されるのか、注目が集まります。自民の歴史的圧勝となった衆院選。静岡県内選挙区の結果について、Daiichi-TVが読売新聞とＮＨＫと共同で行った出口調査を踏まえてみていきます。静岡１区は、自民の前職、上川陽子氏が１２万票を超える得票で、他の候補に大差をつけ、９回目の当選を果たしました。年代別ではほぼ全ての年代で５０パーセントを超える支持を集めました。（当･自民 静岡1区 上川 陽子氏）「静岡から成長の目をさらに大きくしていくために、それぞれの地域でもご理解をいただくその大切な選挙戦であったと思っている」前職同士の与野党一騎打ちとなった静岡２区は、自民の前職、井林辰憲氏が１５万票を超える得票で圧勝し６回目の当選を果たしました。自民党支持層の実に９割半ばが井林氏に投票。一方で、無党派層に関しては拮抗する結果となりました。（当･自民 静岡2区 井林 辰憲氏）「初心忘るべからず、つらかったときのことをしっかり胸に刻みながらこれからも地元のために一生懸命働かせていただく」静岡３区では、自民の新人、山本裕三氏が１１万票を超える得票で初当選を果たしました。５期目を目指した中道の前職、小山展弘氏は、比例復活できませんでした。山本氏は若年層からの支持が高く出る結果となっています。（当･自民 静岡3区 山本 裕三氏）「皆さまにはこの４７０日、本当にお待たせをいたしましたが、やっと衆議院議員になりました山本裕三でございます。皆さまからいただいたこの思い、ご恩を仕事で必ずお返しをいたします」静岡４区では、自民の前職、深沢陽一氏が前回選の雪辱を果たし、４回目の当選。国民の前職、田中健氏は、比例復活しています。深沢さんの支持層をみると、約７割が自民支持層で、ほかの自民候補と比較しても高い割合となりました。（当･自民 静岡4区 深沢 陽一氏）「高市総理への期待というものが大きかった、この結果を見ればそういうことだろうというふうに思う。しかし静岡４区はそれだけではなかったと思っている」静岡５区では、自民の前職、細野豪志氏が１６万票を超えるの得票で他の候補を圧倒し、１０回目の当選を果たしています。推薦を受けた維新をはじめ、国民支持層など幅広く支持を集めました。（静岡5区 自民･前職 細野 豪志氏）「みなさんのご厚情というのを決して無駄にすることなく、しっかりと仕事で恩返しをして参りたい。今後ともよろしくお願いします」毎回激戦となっていた静岡６区は、自民の前職、勝俣孝明氏が、中道の前職、渡辺周氏に４万票の差をつけて６回目の当選を果たしました。１１期目を目指した渡辺氏は比例復活できませんでした。勝俣氏の年代別の支持をみると、これまでの自民党にはみられなかった“逆ピラミッド”型に。（当･自民 静岡6区 勝俣 孝明氏）「これから本当に粉骨砕身、頑張ってまいりたい、その覚悟でございます」静岡７区は、経済財政担当大臣を務める自民の前職、城内実氏が、１３万票近い得票で他の候補を圧倒し８回目の当選を果たしました。無党派層からも７割の支持を集めています。（当･自民 静岡7区 城内 実氏）「なんとか当選することができた。ありがとうございます」静岡８区では、自民の新人、稲葉大輔氏が中道の前職、源馬謙太郎氏を破り、初当選を果たしました。源馬氏は比例復活できませんでした。無党派層は源馬氏の方が支持が高い傾向にありましたが…稲葉氏は自民支持層の８割を抑えました。（当･自民 静岡8区 稲葉 大輔氏）「あしたから、いままで以上に厳しく、そして強く、皆さんの思いを稲葉大輔にぶつけていただきたいと思います。必ずその思いに応えられる仕事をさせていただきたい」静岡県内８つの選挙区は自民党候補の全勝。自民党が県内の議席を“独占”するのは、小選挙区制が導入されて以降初めてです。また、比例では、公明党出身で静岡市に拠点を置く、中道の前職・西園勝秀氏が２回目の当選。このほか、静岡５区の細野さんの秘書で、自民の新人・長田紘一郎氏が初当選しています。今回の選挙で明暗を分けた立憲民主党と公明党の動き。公明支持層は、約７割半ばが中道に投票したのに対して…立憲支持層は約５割に留まり、これまでの支持者たちにも、中道への理解が進まなかったことが浮き彫りとなりました。今回の衆院選の静岡県内の投票率は５８.９１％で、２年前の前回選を３ポイントあまり上回っています。（高市首相）「高市早苗が内閣総理大臣でよいのかどうか、いま、主権者たる国民の皆さまに決めていただく」「政権選択選挙」と呼ばれた今回の衆院選。“高市人気”が如実に表れた選挙戦となりました。静岡６区・勝俣孝明さんの応援で沼津市のホテルを訪れると…。（高市首相）「本当にお寒い中ありがとうございます。そして、この会場にお入り頂けなかった皆さまが別の部屋で聞いてくださるということで…」（記者）「会場に入れない人たちは外でモニターを眺めています。すごい人の数ですね」ただ、ホテルの中に入れたら良い方で…。（高市首相）「このホテルに入りきれなかった方が道路に溢れています」少なくとも１５００人が訪れ、その中で目立ったのが。（２１歳）Ｑ.いままで政治に興味があったんですか？「全くなかったです」Ｑ.どうして会場に？「高市ちゃんが好きだから」（２１歳）「初の女性総理ということで、親近感がいままでの総理よりもわきやすくて」政治に興味がなかったという若い世代。（当･自民 静岡6区 勝俣 孝明氏）「普段こういった政治の演説会というとあんまり若い世代というのは見たことありませんので、高校生もかなり来られていて、びっくりしました」候補者たちも、高市首相を全面的にアピール。（当･自民 静岡8区 稲葉 大輔氏）「高市政権、今の自民党、昔とは違うんです。高市政権を浜松から支えていく。高市首相に伝えたいことは必ずね、私に言ってくださいね。それが仕事ですから」一方で、立憲民主党と公明党が合流し、結成した「中道改革連合」は苦戦。（落･中道 静岡8区 源馬 謙太郎氏）「まずこの新しい軸、中道改革連合になって初めての街頭からの訴えをさせていただきたいと思います」新党が誕生したのは公示日のわずか１１日前。立憲側が期待したのは公明党の支持母体「創価学会」の組織力。（公明 谷合 正明 参院議員）「新党“中道改革連合”略して中道。比例区は中道です。よろしくお願いします」公明党の議員も静岡県内各地へ応援に入って「中道」を連呼。党幹部が応援に訪れると多くの人が集まり…。（中道 安住 共同幹事長）「高い支持率を国民のために使うのではなくて、自民党や裏金議員を勝たせるために使おうということじゃないですか」（聴衆）「そうだ」熱気があるように見える一方で、現場からは焦りが…。（公明党の浜松市議）「中道という道が、中道という党がどんな党かというのがちょっと分かりづらいと。本当に時間がないです。説明して回る時間がないので」その中道の選挙結果は議席数を３分の１以下に減らす「惨敗」。静岡県内の小選挙区に立候補した立憲民主党出身の前職４人はいずれも大敗し、比例復活もできませんでした。（落･中道 静岡3区 小山 展弘氏）「組織戦としてできることは、今できる範囲の中ではベストを尽くせたと思っております。多くのところで敗戦と伝わってきているが、ただ当選するという人がいると考えると、本当に今回のことは私の責任ですので、皆さまにおわび申し上げます」（落･中道 静岡6区 渡辺 周氏）「新しい政党の政策を説明するという時間がやっぱりなかったということですよね。ただそれは言い訳になります。言い訳にしかなりませんので、私の責任でございます」Ｑ.逆風を感じた？「それは全く感じなかった」その一方で、比例では、中道の名簿の上位は公明党出身者。その公明出身で静岡市に拠点を置く、西園勝秀氏は当選しましたが、バンザイも、笑顔もなく…。（当･中道 比例東海 西園 勝秀氏）「大変残念なことに新党が結成されてから、私たちの理念を伝える時間が足りませんでした。中道改革連合の試みは決して間違っていないと確信をいたします」9日午後、中道の源馬氏は、共同代表たちの責任について言及しました。（落･中道 静岡8区 源馬 謙太郎氏）「別に私は誰に責任があるとかそういうふうに思ってるわけではありませんけど、おそらく辞任されるんだと思いますので、次どういう体制になるか、しっかり見守っていきたいと思います」「中道」の県内の組織自体も固まっていない中での選挙でした。（落･中道 静岡8区 源馬 謙太郎氏）「党本部が、まずどういう体制でやっていくか決めて、まずは参議院をどうするかですよね。その上で、きっと地方組織っていう話になっていくと思うので、県連も含めてその様子をちょっと見守りたいと思います」惨敗した中道は、その行く末が見通せない状況となっています。