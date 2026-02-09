76歳・音無美紀子、“ホテルでのひとり時間”に描いた絵画作品を披露「とっても上手ですね」「有意義なお一人時間」
俳優・村井國夫（81）の妻で俳優の音無美紀子（76）が8日、自身のインスタグラムを更新。「ホテルでの一人きままな時間の過ごし方。寝るまでの時間はお絵描き」と紹介し、自身のデッサン作品を披露した。
【写真】「とっても上手ですね」音無美紀子が披露した“缶チューハイ”のデッサン
音無は「寝酒の氷結だったり、ポテトチップだったり、円柱の描き方をYouTubeで見たり、、、6枚目のパプリカの絵は、Instagramみてたら出てきた動画を見ながら描いてみた。描き方のヒントを懇切丁寧に教えてくれる動画もあるのね」などと励んでいる様子を伝え、お酒の缶やスナック菓子のパッケージのデッサンなど、複数の作品をアップ。
「家事をしないって、たっぷり時間があるね」などと、“ひとり時間”を満喫していることを報告した。
この投稿にファンからは「デッサンとっても上手ですね」「氷結の缶のボコボコ感、難しそうなのにすごいです!!パプリカは出てきそうな立体感ですね！」「有意義なお一人時間を過ごしていらっしゃいますね」「美紀子さんいつも若々しくて美しい」などのコメントが寄せられている。
