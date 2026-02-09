colorgramの新作リップ登場♡みたらし質感のタンフルグラスティント

colorgram（カラーグラム）から、新しいリップ「タンフルグラスティントディープグレーズ」と日本限定カラーの「タンフルグラスティントミルク」が登場します♡ 2026年2月23日（月）よりオンラインで順次発売、3月3日（火）からオフライン展開がスタート。甘く煮詰めたようなシロップカラーともちもちのグレーズ質感で、ぷるんと立体感のある唇を演出。遊び心あるパッケージも魅力的です♪

甘シロップみたいな“ディープグレーズ”全9色

タンフルグラスティントディープグレーズ

全9色（うち日本限定3色）各1,210円（税込）

まずチェックしたいのは、みたらし団子のようなもっちり質感の「タンフルグラスティントディープグレーズ」。高密度シロップグレーズテクスチャーで唇に密着し、グロスのようなツヤ感とティントの色持ちを両立しています。

色展開は全9色（日本限定3色含む）で、それぞれ甘く煮詰めた果汁カラーが特徴です。

01 ドングリベージュ（オンライン限定）

強い日差しでこんがり焼けたはちみつをまとったとびきり甘いどんぐりベージュ

02 ストロベリーマロン（オンライン限定）

ふわふわストロベリーにマロンの色味をプラス！多幸感溢れるヌーディーピンクベージュ

03 フィグコンポート（オンライン限定）

完熟いちじくを甘く煮詰めたディープフィグコンポートジャム

04 トフィーアップル（オンライン限定）

とろりと甘いキャラメルでコーティングされた赤りんご！

05 ダークチェリー（オンライン限定）

完熟チェリーに黒糖シロップをたっぷり！深みがありつつも鮮やかなダークチェリー

06 ココアナップ（オンライン限定）

チョコレートの甘さをたっぷりと注ぎ込んだ飽きないココアブラウン

07 ほうじもも（日本限定カラー）

甘いピーチにほうじ茶を一滴プラス。ピーチほうじ茶カラー

08 ミルキータロ（日本限定カラー）

ミステリアスなタロカラーにミルクをたっぷり加えたタロミルクティーカラー

ベストセラー“ヌーディーブラーティント 21号”の団子リップバージョンが登場！

09 ベリーサクラ（日本限定カラー）

完熟ベリーに色濃く咲いた桜を重ねたベリーピンク

どの色も半トーン落ち着いた設計で、肌なじみがよくデイリー使いしやすいカラーです♡

リップガーディアン新色登場♡粘膜ツヤ唇叶うミューズムーン

ミルクティーカラーの“ミルク”とお得なミニセット

タンフルグラスティントミルク

全18色（うち新色2色）/各1,155円（税込）

人気の「タンフルグラスティントミルク」からは、透明感のあるミルキーカラーの日本限定2色が登場します。みずみずしいツヤと柔らかな発色で、ナチュラルメイクにも合わせやすい仕上がり。

17 ロージーミルク（日本限定）

18 タロモーブ（日本限定）

ロージーミルクはバニラの甘さを感じるローズベージュ、タロモーブはタロミルクティーカラーで落ち着いた印象。

さらに、人気色のタンフルグラスティントミルクと新作ディープグレーズのミニセットも同時発売♪

ミニセット価格：1,375円（税込）

タンフルグラスティントミルク 03メリーピーチ/タンフルグラスティントディープグレーズ 07ほうじもも（ミニ）

タンフルグラスティントミルク 06ウーロンライチ/タンフルグラスティントディープグレーズ 09 ベリーサクラ（ミニ）

タンフルグラスティントミルク 18 タロモーブ/タンフルグラスティントディープグレーズ 08 ミルキータロ（ミニ）

セット内容はリッチなカラーがそろい、ポーチに収まるサイズ感も魅力です。

春の唇は甘ツヤカラーで決まり♡

colorgramの新作リップは、甘く煮詰めたようなシロップカラーと、とろっと密着する質感が魅力の「タンフルグラスティントディープグレーズ」と、ミルキーで透明感ある「タンフルグラスティントミルク」で春の唇を彩ります♪ 日本限定カラーやお得なミニセットも揃い、気分に合わせたカラー選びが楽しめます。オンライン・オフライン両方で発売されるこの機会に、ぜひお気に入りのリップを見つけてくださいね♡