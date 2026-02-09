「立った！カブトガニが立った！」ハイジの名シーンを思わせる勇姿が話題に
「立った！クララが立った！」
往年のアニメ『アルプスの少女ハイジ』の名シーンを思わせるカブトガニの姿がSNS上で大きな注目を集めている。
「カブトガニが立った！ クララと命名します」
とその模様を動画で紹介したのは笠岡市立カブトガニ博物館（岡山県笠岡市）の公式Xアカウント（@horseshoecrab_m）。
見ていて気持ちいいくらいに姿勢よく直立したこのカブトガニ。この動画は果たしてどのような経緯で撮影されたのだろうか？
同館学芸員の東川洸二郎さんにお話を聞いた。
ーーこの動画が撮影されたシチュエーションは？
東川：当館では漁業者に捕獲されたカブトガニを引き取り、ケガの有無や体の特徴などを記録、体の各部位を計測して個体の特定と管理をおこなっています。
その際，カブトガニの腹側の状態を確認するのですが、ただ単にカブトガニを持ち上げると体と尾剣（しっぽ）を「くの字」に曲げて防御態勢をとるため観察できません。そこで、あのような姿勢で腹側を観察する必要があります。
通常は手で固定しなくては前述の防御態勢に戻りますが、この個体は手を放しても体勢を変えなかったのでこのような映像をとることができました。
このような姿が見られる機会は少ないですが、たまにこの姿勢で止まる個体がいます。
ーーこの姿をご覧になった感想は？
東川：普段は我々も見ることが少ないポーズですので、SNSを通してカブトガニに興味を持ってもらうきっかけになればと思い撮影しました。
ーーこのカブトガニは本当にクララと命名されるのでしょうか？
東川：一個体ずつに名前を付けることは通常していないので通称くらいのニュアンスでしょうか。
ーー館内で展示予定は？
東川：個体の状態を見て判断しますが、現在のところ公開の予定はありません。
ーー投稿の反響について。
東川：「初めて見た」「エイリアンみたい」「ウルトラ怪獣みたい」というようなご意見が多く、硬い甲羅が印象的な生き物だと思いますが腹側のインパクトもこのようなネタを通して知っていただいて、よりカブトガニに興味を持ってもらえればと思います。
◇ ◇
SNSユーザー達から
「クララのいくじなし。って言って走り去ろうとしたんですね。」
「もうちょっと頑張れば、Face Hugger(エイリアンの幼体)になれそう。」
「ここからカブトガニは知能を得て進化が始まり、地上を支配するんですね」
など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。
笠岡市立カブトガニ博物館は国指定天然記念物“カブトガニ繁殖地”である神島水道をのぞむ、世界で唯一のカブトガニをテーマとした博物館。ご興味ある方はぜひ足を運んでいただきたい。
笠岡市立カブトガニ博物館 関連情報
所在地：岡山県笠岡市横島1946-2
（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）