【バレンタイン・トラブル！】職場は義理チョコなし…でも配ってるー！？＜第3話＞#ママスタショート
バレンタインと聞いて、ワクワク・ドキドキな人もいれば、何やら胸がザワつく……なんて人も。友チョコ・義理チョコ・本命（？）チョコ。まさかの“疑惑”も緊急発生！？ 甘いはずの日に起こった、リアルなバレンタイン・トラブルをのぞいてみましょう。
今回は、若い女性社員さんの暴走から起こった一件です。
バレンタインデーが近づいてきたある日、最近入社した若い女性社員・カヤから相談をうけたホナミさん。
カヤ「バレンタインのチョコって会社で配ってるんですか？」
仕事そっちのけでホナミさんに確認したいカヤちゃん。「仕事中だよ」とたしなめても聞く耳持たず。イベント好きな人、いますよね……。
仕方なく会社のバレンタイン事情を話し、暗黙の了解で義理チョコ配布はなしであることを伝えたのです。すると返ってきた言葉は「つまんなあい！」。ええ……。
そして迎えたバレンタインデー当日。にこやかに男性社員たちに義理チョコを配るカヤちゃんの姿が。デショウネー。そう来ると思っていましたよ……。
甘い？ 苦い？ みなさんにもヒミツのバレンタイン・トラブルはありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
