【バレンタイン・トラブル！】職場は義理チョコなし…でも配ってるー！？＜第3話＞#ママスタショート

バレンタインと聞いて、ワクワク・ドキドキな人もいれば、何やら胸がザワつく……なんて人も。友チョコ・義理チョコ・本命（？）チョコ。まさかの“疑惑”も緊急発生！？　甘いはずの日に起こった、リアルなバレンタイン・トラブルをのぞいてみましょう。



今回は、若い女性社員さんの暴走から起こった一件です。

バレンタインデーが近づいてきたある日、最近入社した若い女性社員・カヤから相談をうけたホナミさん。

カヤ「バレンタインのチョコって会社で配ってるんですか？」

仕事そっちのけでホナミさんに確認したいカヤちゃん。「仕事中だよ」とたしなめても聞く耳持たず。イベント好きな人、いますよね……。

仕方なく会社のバレンタイン事情を話し、暗黙の了解で義理チョコ配布はなしであることを伝えたのです。すると返ってきた言葉は「つまんなあい！」。ええ……。

そして迎えたバレンタインデー当日。にこやかに男性社員たちに義理チョコを配るカヤちゃんの姿が。デショウネー。そう来ると思っていましたよ……。

甘い？　苦い？　みなさんにもヒミツのバレンタイン・トラブルはありますか？

原案・ママスタ　　編集・編集部