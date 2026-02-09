2À¤ÇÐÍ¥¤È¤ÎÎ¥º§¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¢Í¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¡ÄàÊÌ¿ÍµéÊÑËÆá56ºÐ¡¦¥Þ¥ë¥·¥¢¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÁé¤»¤Þ¤·¤¿??¡×
¤¯¤ë¤¯¤ë¥Ñ¡¼¥Þ¤Î¶á±Æ¤Ë¡Ä
¡¡½÷Í¥¤Î¥Þ¥ë¥·¥¢(56)¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡¢Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¤ÎºÇ¿·»Ñ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¶áSNS¹¹¿·¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¤Í¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢4·î4Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö´ñÀ×¤ò¸Æ¤ÖÃË¡×¤Ç±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¥¸¥ç¥Ê¥¹(ÃÝÆâÎÃ¿¿)Î¨¤¤¤ë¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¹¤Î¥ê¡¼¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥¢¥¤¥À¡¦¥á¥¤¤ËÊ±¤·¤¿»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡ÖËèÆü¥³¥Ä¥³¥Ä¡¢¸ÉÆÈ¤Êºî¶È¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌòºî¤ê¤Î¤¿¤á¤ÎÉñÂæ½àÈ÷¤Ë¶Ð¤·¤à¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤¯¤ë¤¯¤ë¥Ñ¡¼¥Þ¤ÇÀÖ¤¤°áÁõ¡¢²Ú¤ä¤«¥á¥¤¥¯¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¶á±Æ¤Ë¡Ö¤³¤Î¡Ä¤ªÈþ¤·¤¤¤£~É±ÍÍ¤ÏÃ¯¡Ä!?¡×¡ÖÉñÂæ¤Î¥Þ¥ë¥·¥¢¤µ¤ó¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹♡¡×¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÁé¤»¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©¡©¤µ¤é¤Ë¤ªåºÎï¤Ë¡×¡Ö²¿»þ¤Þ¤Ç¤â¡¢Èþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥Þ¥ë¥·¥¢¤Ï1994Ç¯¤Ë¡¢Éã¤¬·àºî²È¡¦Åâ½½Ïº¡¢Êì¤¬ÉñÂæ½÷Í¥¡¦ÍûÎïÀç¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÂçÄáµÁÃ°¤È·ëº§¤·¡¢97Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¡£2004Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢Î¥º§¸å¤âÌ¼¤Î¤¿¤á¤ËÂçÄáÀ«¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ë¤Ê¤ê»Ò°é¤Æ¤¹¤ëÃæ¤ÇÂçÄá¤«¤éÌ¼¤Ø¤Î·ÐºÑÅª¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤Þ¤¿Ä¹½÷¤¬23Ç¯¤Ë½Ð»º¤·½éÂ¹¤¬À¸¤Þ¤ìÁÄÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£