¶Ã¤¤Î35cm¥«¥Ã¥È¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ë¡Ä
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎµÜËÜ¿¿°½¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬à·ãÊÑá¤·¤¿»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡¢¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¡ª¤¢¤Þ¤ê¤ÎÊÑ²½¤Ë¥¢¥Ê¶É¤ÇÆóÅÙ¸«¤¹¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢µÜËÜ¥¢¥Ê¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀèÇÚ¤ÎÇßÄÅÌï±Ñ»Ò¥¢¥Ê¡£¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤«¤éÂçÃÀ¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡Æ°²èÆâ¤Ç35¥»¥ó¥Á¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤ÈÏÃ¤¹ÍÍ»Ò¤Ë¡ÖÈ±ÀÚ¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¡Ö35¥»¥ó¥Á¥«¥Ã¥È¡ª¡ª¤¹¤´¡¼¤¤¡×¡Ö»×¤¤ÀÚ¤ê¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡ÖÆóÅÙ¸«¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Öµ¤Ê¬Å¾´¹¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤Ã¤ÈÇßÄÅÊì¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤«¤é¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£