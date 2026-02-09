稲見萌寧が素手でほじほじ！ 雪だるま作りに挑戦「彫刻家になれるね」とファンも大絶賛
稲見萌寧のマネジャーが自身のインスタグラムを更新。「雪が降ったらやることと言えば…」とだけ記すと、東京都心にもうっすらと雪が積もった日に、稲見が素手で頑張って雪だるまを作る姿を動画で投稿した。
【動画】稲見萌寧、渾身の雪だるまが完成するまでを早送りで！
「雪だるまつくろう」の可愛い歌に乗って、稲見は最初にボディを据えると、その上に頭を乗せた。そして雪の塊を張り付けたり、落としたり、また張り付けたり、隙間を埋めたりと作業を繰り返している。どうやら作っているのは誰もがイメージする“雪だるま”ではなさそうだ。そうして完成させたのはお座りするワンちゃん。画面上に「スパイク完成」との文字が出た通り、稲見の愛犬の姿だった。頭のフワフワ感や耳のタレ具合など渾身の作品に仕上がっている。投稿を見たファンも「雪スパイクくん」「手が冷たそう でもお上手」「彫刻家になれるね」「このスパイクが作られるまでが見れて楽しい」など、貴重なオフ動画を喜んでいた。昨年から主戦場を国内女子ツアーに戻した稲見だったが、31試合に参戦し予選通過は13試合と苦しいシーズンだった。しかし終盤にはトップ10に3回入るなど復調の兆しも見せている。ツアー通算13勝、2020‐21統合シーズンではトータル9勝を挙げ賞金女王にも輝いている稲見。2026年には完全復活し、久しぶりに優勝トロフィーを掲げる姿を見せてくれることを多くのファンが期待している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
