笠りつ子がハワイで1人合宿も現地で小祝さくら、藤本麻子と合流 「最高に充実した日を送ることができました!!」
笠りつ子が自身のインスタグラムを更新。ハワイ合宿中に撮影したオフタイムの楽しそうな写真を公開した。
【写真】充実したハワイ合宿を過ごした笠りつ子と小祝さくら、藤本麻子
「1人で行ったハワイ合宿も TEAMさくちゃんや麻子ちゃんがいてくれたおかげで 寂しくなかった」「毎日会えるの楽しかったよ」と感想を明かした笠。小祝さくらや藤本麻子と現地で行動を共にできたことで、合宿は充実したものとなった。「もし、1人だったらトレーニングと練習だけになってたけど 途中から友達が来てくれたおかげで」と記すと、「海入って」「ALOHA交差点いって」「パンケーキ食べて」「ココヘッド登って」と楽しかった思い出を列記した。投稿ではカカアコエリアのウォールアート街でも特に人気のアロハモンスターの前で撮った写真。よく見ると横断歩道の白線が「ALOHA」と書かれている、人気フォトスポットのアロハ交差点を渡る写真。骨付きステーキを手に持ち豪快にかぶりつく写真もあった。また小祝さくらとビーチで撮った2ショットや、ココヘッドの頂上でハワイの絶景を背景に撮った写真、藤本麻子も加わった3人がゴルフ場で撮った写真も公開した。そして「最高に充実した日を送ることができました!!」と2人に感謝の言葉を綴っていた。昨年の笠は34試合に参戦し23試合で予選を通過したが、トップ10には1回しか入ることができず、メルセデス・ランキングはわずか1.9ポイント差で56位。51位から55位に与えられる前半戦の出場権獲得も逃してしまった。しかし久しぶりに出場したファイナルQTを38位でフィニッシュ。今年前半戦のほぼ全試合に参戦できる権利を自ら掴み取った。プロとして21年目、ツアー通算6勝を挙げている笠が完全復活して優勝争いを見せてくれることをファンは待ち望んでいる。
