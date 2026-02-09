ますだおかだ岡田、松竹芸能退社→成功の流れに言及「松竹芸能の大阪の若手たちにも、本当に面白い芸人はたくさんいるんですよ」
松竹芸能若手芸人のお笑いバトルロイヤル『TSUMEATO』が、9日正午からTVerとカンテレドーガで配信開始された。
【写真】第1子出産を報告した岡田結実
『TSUMEATO』は、昨年12月26日に大阪・心斎橋角座で開催されたイベント。ますだおかだ・岡田圭右がMCを務め、ネタバトルを勝ち上がった結成10年目以下の7組の芸人たちが、トーク・大喜利・モノボケの企画コーナーで対決する。
対決するのは、松竹芸能大阪に所属する、ブルーウェーブ、オーパスツー、流石にフィーバー、ハスキーポーズ、くわがた心、3番ゲート、ふたごママンの7組。コンビ、トリオ関係なく、一番爪あとを残した芸人に優勝賞金30万円が贈られる。
岡田は「最近、松竹芸能を辞めて、そして大成功みたいな、なんかそういう世間的なイメージを持たれがちですけど。やっぱり松竹の大阪からもメディアに出るような若手が本当に増えてほしいなあと思います」と語る。
ちなみにイベントでキラリと光る若手がいたか聞くと、「まあまだ光ってはないですけどね（笑）。ナンバー1になれなくても本当にオンリーワンというか、はやく自分のキャラクターを見つけてそこを武器にして戦ってほしいなあと思います」と期待を込めた。
そして「松竹芸能の大阪の若手たちにも、本当に面白い芸人はたくさんいるんですよ。皆さん、ちょっとこちらの方にも目を向けてちょうだい！お願いします！ワオ！」と視聴者にメッセージを寄せた。
