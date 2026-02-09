つばきファクトリー福田真琳、活動休止へ 大学で「教育実習への参加が必須」5月中旬から6月上旬までの期間
アイドルグループ・つばきファクトリーの福田真琳が、5月中旬から6月上旬までの間、学業上の理由で活動を休止する。所属するアップフロントプロモーションが9日、ハロー！プロジェクトのサイトで発表した。
【写真】つばきファクトリー・福田真琳プロフィール
発表で「つばきファクトリー福田真琳の活動休止に関するお知らせ」とし、「メンバーの福田真琳ですが、5月中旬から6月上旬までの間、学業上の理由により、つばきファクトリーとしての活動をお休みいたします」と報告した。
いきさつについて「福田は現在大学に在籍しており、カリキュラムの一環として教育実習への参加が必須となっているため、当該期間は活動を休止させていただくこととなりました」と説明。「これに伴い、期間中に予定されている下記のコンサートおよびイベントへの出演をはじめ、グループでの主な活動は見合わせとさせていただきます」と、5月19日と29日に予定しているライブの出演を見合わせると発表。「何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
2004年10月18日生まれ、長崎県出身。AB型。2021年7月、つばきファクトリーに加入した。
