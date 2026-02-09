鈴木亮平＆松山ケンイチ、“色違いでおそろい”の所持品にドラマファン興奮「リブート感が出ていて本当にカッコいい」「なんと！手作りなんですね！」
俳優の松山ケンイチが8日、自身のXを更新。TBS系・日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）で共演する俳優・鈴木亮平からもらったという“おそろい”のアイテムを披露した。
【写真】「なんと！手作り」「色違いなんですね」鈴木亮平＆松山ケンイチが“おそろい”で持つアイテム
ドラマ『リブート』は、妻殺しの罪を着せられたパティシエが、自らの潔白を証明するため、愛する家族と過去を捨て、まったくの別人として生き直す姿を描くエクストリームファミリーサスペンス。
第1話では、鈴木演じる主人公・儀堂歩が“顔を変える＝リブート”を遂げる前の人物、平凡なパティシエ・早瀬陸を松山ケンイチが演じていることが、放送内でサプライズ発表されるなど、話題を集めている。
この日は、『衆議院議員選挙』の開票特番のため放送は休み。代わりとして、ドラマの放送時間と同じ午後9時から鈴木＆松山が出演、TBS・杉山真也アナウンサー進行による第3話ビジュアルコメンタリーの配信が行われた（Tver、U-NEXT等で配信中）。
松山はXで、コメンタリーの配信を告知するとともに「リブートトークの時に亮平さんから頂いたボトル。ちゃんとハヤセって書いてます嬉し過ぎて逆に使えません」と、収録の際に鈴木からオリジナルのステンレスボトルをプレゼントしてもらったことを報告。添えられた写真には、白い容器に役名である「HAYASE」の文字が記されている。
なお同日、鈴木も自身のXを更新し、松山の投稿にリポストするかたちで「こちらは松山くんとお揃いのギドーボトル」と、「GIDO」の名が記されたステンレスボトルを写真で披露。
デザインは似ていながらも微妙に異なり、カラーも“ハヤセボトル”が白なのに対し、“ギドーボトル”は黒色。「バタバタバケーションで行ったハワイで作りました」と明かしている。
コメント欄には「なんと！手作りなんですね！」「すごーーーーいッ」「色違いなんですね」「白と黒！おしゃれボトルです」「ハヤセが白でギドーが黒。イメージですね！とってもおしゃれ」「おそろい素敵」「センスが良い」「リブート感が出ていて本当にカッコいい」などと、ドラマファンを中心にさまざまな反響が寄せられている。
