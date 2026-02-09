女優の黒柳徹子（92）が9日放送の司会を務めるテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。人気お笑いタレントから映画出演のオファーを受けるも、固辞する場面があった。

この日のゲストは米ロサンゼルスを拠点に活動するお笑いタレントのゆりやんレトリィバァ。黒柳がゆりやんが初監督を務めた映画「禍禍女」が公開中と紹介すると、ゆりやんは「私の実際の恋愛をもとにした、ホラー映画です」と笑顔を見せた。

「恋愛映画のつもりで撮ったんですけれども、今まで私を振ってくれた男性に復讐（ふくしゅう）したいという気持ちを込めましたら、ホラーになりました」とゆりやん。海外で4冠獲得と伝えられると「ありがたいです」と目を細めた。

初の映画監督は「本当に楽しくて、今まで体験したことがない世界に飛び込ませていただいて、お笑いを作る時とは違う、脳味噌をみんなでくっつけたら、こんな世界を見せていただけるんだなってと感動です」と声を弾ませた。

また今後は空手をやりたいと思っているとし「アクション映画に憧れていまして。アクション映画をやるなら私も何かやりたいなと思いまして。空手で金メダルと獲りたいんだ！と」と高らかに宣言。

黒柳は渋い表情で「それは大変でしょう、今からでは。そうでもないの」と語ったが、「大変だと思いますが、大変な道のりがゾクゾクします」と平然と語った。

黒柳が「空手ってどうやるの」と尋ねると、ゆりやんは立ち上がって「えーい！」と大声で型を披露したが「まだやったことないんです」とポツリ。

黒柳は「やったことないの？どうかなあ」と首をかしげて苦笑したものの「いつかアクション映画を撮りたいと思っていらっしゃる」と再確認。ゆりやんが「もしそうなったら出ていただけますか」と“オファー”すると「あたしは嫌です。ごめんなさいね」と即答して笑ってみせた。

「ごめんなさいね。まあ普段の映画にも出てないですからね」と淡々と話した。