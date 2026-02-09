¥½¥Ë¡¼¡¢BD¥ì¥³¡¼¥À¡¼Å±Âà¡¡Æ°²èÇÛ¿®ÉáµÚ¤Ç¼ûÍ×½Ì¾®
¡¡¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×»±²¼¤Î¥½¥Ë¡¼¤Ï9Æü¡¢¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¥Ç¥£¥¹¥¯¡ÊBD¡Ë¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Î½Ð²Ù¤ò2·î°Ê¹ß¤Ë½ç¼¡½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ä±Ç²è¤¬»ëÄ°¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÉáµÚ¤·¡¢BD¤Ø¤ÎÏ¿²è¼ûÍ×¤¬½Ì¾®¤·¤¿¡£»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¤È¤·¤ÆÅ±Âà¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥½¥Ë¡¼¤Ï2003Ç¯¤ËÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆBD¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤òÈ¯Çä¡£Åì¼Ç¤ÈNEC¤¬¼çÆ³¤·¤¿¡ÖHD¡¡DVD¡×¤È¤Îµ¬³ÊÁè¤¤¤Ë¾¡Íø¤·¡¢±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Î¹â²è¼Á²½¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÆ¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÎ´À¹¤äÌ±Êü¤Î¶¦Æ±¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTVer¡Ê¥Æ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ë¡×¤Î¹¤¬¤ê¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ûÍ×¤¬¼¡Âè¤Ë¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¥Ë¡¼¤ÏBD¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤ÎÀ¸»º¤ò¤¹¤Ç¤Ë½ª¤¨¤¿¡£25Ç¯2·î¤Ë¤ÏÏ¿²èÍÑ¥Ç¥£¥¹¥¯¤ÎÀ¸»º¤ò½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£BD¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î½Ð²Ù¤ÏÅöÌÌ·ÑÂ³¤¹¤ë¡£
¡¡¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¥Ï¡¼¥É¥¦¥¨¥¢Ê¬Ìî¤Ç¤ÎÅ±Âà¤ä½Ì¾®¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£26Ç¯1·î¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó»ö¶È¤òÊ¬Î¥¤·¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È¤È¤Î¶¦Æ±½Ð»ñ²ñ¼Ò¤Ë·Ñ¾µ¤¹¤ë·×²è¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£