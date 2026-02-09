【バンコク＝佐藤友紀、水野哲也】タイの下院選（定数５００）は８日投開票され、タイの公共放送ＰＢＳなどによると、アヌティン・チャーンウィラクン首相が率いる保守派与党「タイの誇り党」が１９０超の議席を獲得し、第１党に躍進した。

ＰＢＳによると、開票率約９５％時点で誇り党が１９４議席で首位。革新派の「国民党」は１１６議席、タクシン元首相派政党「タイ貢献党」は７６議席となった。カンボジアとの国境紛争を機に国民の愛国心が高まる中、軍に近い誇り党が解散前（７１議席）の３倍近い議席を獲得した。

アヌティン氏は８日、バンコク市内の誇り党本部で党幹部らと記者会見し、「想像より多くの票を得た。強固な政権運営を行いたい」と述べた。

一方、国民党のナタポン・ルアンパンヤウット党首は同日、バンコクの同党本部で、「勝利出来ないことは明白だ。選挙結果を尊重する」と敗北を認めた。同党の前身の「前進党」は前回２０２３年の下院選で第１党に躍進したが、その座を奪われた。

ただ、誇り党は単独過半数には届かない見通しで、今後、連立交渉に入る。