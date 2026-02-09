ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子パラレル大回転決勝で４０歳のベンヤミン・カール（オーストリア）が３７歳の金相謙（キム・サンギョム）を下し、２２年北京五輪に続く五輪２連覇を達成。パラレル大回転の特性に注目が集まっている。

見事な滑りを披露した両者は４０歳、３７歳と大ベテラン。また４位となったティム・マストナック（スロベニア）は３５歳、ベスト８入りしたローランド・フィシュナラー（イタリア）、アンドレアス・プロメガー（オーストリア）はともに４５歳と経験豊富なメンバーが並んだ。

また女子でも５２歳のクラウディア・リーグラー（オーストリア）が決勝トーナメントに進出し１６位だったことも注目を集めた。

ロシアメディア「スポーツ」はベテランが上位に食い込む活躍に注目し、「パラレル大回転が経験豊富な選手のためにあることを示している」と報道。中国メディア「咪咕体育」も「この種目はリズムコントロールと技術的な安定性が重要となる。誰がより安定してスノーボードを雪に押し付けられるか。誰が高速でリズムを保ち、不要な修正を減らせるかにかかっている。経験、感覚、そしてコース理解が必要。４０歳では年寄り過ぎるとはいえない」とベテラン向きだと指摘した。

カールは優勝を決めた後、ウエアを次々脱ぎ捨て、鍛え抜かれた上半身を披露した。年齢はただの数字、と言えそうだ。