れいわ新選組の大石晃子共同代表が2026年2月8日、東京・市ヶ谷に設置した党の開票センターで記者会見を行った。その中で、大石氏が高級ダウンジャケットを着て街頭演説を行っていると指摘したSNSの情報を否定する一幕があった。

「これユニクロなんですけど...」

大石氏は質疑応答の際、白いダウンジャケットを羽織って登場。複数の記者からの質問に答えた後、「ところで、誰も『なんでモンクレール着てる』って。『なんでモンクレール着てんねん』って誰も質問してくれないの？ツッコミ待ちなんですけど」と言及。

このジャケットを着て登場した理由について、大石氏は次のように説明した。

「大石はモンクレールっていう高級なダウンジャケットを着てるんだみたいな、ブルジョワだみたいなのが（SNSで）流れてて、ユニクロ着るべきだとか言われて、『いや、これユニクロなんですけど...』っていう」

大石氏の説明を受け、櫛渕万里共同代表は、「ネタだったんですよね、最初のね。寒いのかなと思ったら『ネタなんだ』って言って登場したんです」と述べた。

大石氏は、「見分けつかんヤツが批判してんのかっていうね。私も見分けつきませんけれども」と述べた後、ジャケットを脱いで、質疑応答を続けた。

れいわ新選組から当選したのは、山本譲司氏（比例南関東ブロック）のみで、公示前の8議席から激減した。大阪5区で立候補した大石氏は敗れ、比例近畿ブロックでも復活できなかった。東京14区の櫛渕氏も小選挙区で敗れ、比例東京ブロックでの復活もならず落選した。