「4月から拠点を東京に移させていただきます！」

2月8日にコンビのYouTubeチャンネルで生配信を行い、こう発表したのはお笑いコンビ・たくろう。初の決勝進出となった「M-1グランプリ2025」で優勝に輝き、一躍お笑い界の人気者に。昨年に東京進出したバッテリィズやツートライブに続き、新天地で挑戦することが明らかになった。

ツッコミ担当のきむらバンド（36）は生配信で、「やっぱり『M-1』も優勝させていただいて、我々、あんまりそういう話し合いもなかったですけれども、このタイミングかなということで。もう、信じられないぐらい大阪にお世話になりましたし、漫才劇場にも育てていただきましたけれどもね」と説明。

相槌を打ちながら聞いていた相方・赤木裕（34）も、「4月からね、東京に住むという」「大阪もちょろちょろ、結構戻ってくるとは思いますんでね」とコメント。

赤木が「大阪の仕事もさせていただこうと思ってますし」と意向を示すと、木村も「大阪だけじゃなくね、もう、全国どこでも我々呼んでいただいたら、『すぐ行きます』ということでございますから。それに伴いまして、漫才劇場からは卒業をさせていただというかたちですね」と補足した。

「M-1」優勝直後の記者会見では東京進出の可能性を問われ、きむらは「すぐすぎて、なんのね、話もあれですけどね……」としつつも、赤木は「いま行かなきゃ何時行くっていうね、感覚もある」と率直な気持ちを明かしていた。また最近では、1月20日放送の『行列のできる法律相談所 2時間SP』（日本テレビ系）で、赤木が昨年8月に結婚していたことを公表したことも話題になっていた。

’16年3月の結成以降、活動拠点としていた大阪・よしもと漫才劇場を卒業し、4月から東京に進出するたくろう。生配信では、3月15日に同劇場での卒業単独ライブが開催決定したことも発表された。動画のコメント欄では、2人の決断を応援する声が続々と寄せられている。

《東京進出おめでとうございます 東京でのたくろうの活躍を楽しみにしてます！！頑張ってください》

《たくろう！ 東京進出おめでとうございます 沢山ライブ見に行きます 全国放送のTVに沢山出てほしいです！頑張って下さい♪》

《別れと旅立ちの季節に マンゲキ卒業… サミシイけど全力応援する たくろうの笑い、日本中の人達に届け》