

衆院選2026 岡山の4小選挙区で当選 逢沢一郎さん・山下貴司さん・加藤勝信さん・橋本岳さん

衆議院選挙の投票と開票が8日に行われ、自民党が圧勝しました。岡山県でも4つの小選挙区全てで自民党候補が当選しました。

自民・前 逢沢一郎さんが14回目の当選

岡山1区は自民・前職の逢沢一郎さん（71）が、中道・新人の原田謙介さん（39）に約3万8000票差をつけて14回目の当選を果たしました。

（岡山1区で当選／逢沢一郎さん［自民・前］）

「高市、自民党に対する期待、これが本当に大きいなと、日増しに期待値が高まってくる、そのことを候補者として痛感した選挙でありました。それだけに期待に応える政治をやっていかなければならない」

（敗戦の弁を語る／原田謙介さん［中道・新］）

「力不足の申し訳ない気持ちでいっぱいです。候補者人生の集大成で議員人生を懸けて臨んだ選挙ではありましたが、それがかなわぬということでまだ正式表明というつもりではありませんが、気持ちとしては候補者人生の区切り」

自民・前 山下貴司さんが6回目の当選

岡山2区は自民・前職の山下貴司さん（60）が、中道・前職の津村啓介さん（54）を引き離し、6回目の当選を果たしました。

（岡山2区で当選／山下貴司さん［自民・前］）

「未来に夢と希望を伝える、それをしっかり実現する、高市総理は国内投資と言っていましたが、私は国内投資の主な舞台は岡山だと確信していますから、そういったことも含めて期待は高かったと思います。これは必ず実現します」

（敗戦の弁を語る／津村啓介さん［中道・前］）

「新党結成ということもありましたので、訴えることがたくさんありました。時間との戦いになりましたけど、そのことも含めて全国の仲間と同じ条件でしたので、私自身、さらに政治家として磨きをかけていきたい」

自民・前 加藤勝信さんが9回目の当選

岡山3区は自民・前職の加藤勝信さん（70）が9回目の当選です。

（岡山３区で当選／加藤勝信さん［自民・前］）

「かなりのいい数字が出てきています。もうこれまでのように少数与党という言い訳ができない。逆に言うと大きな責任を負った。地元の岡山の課題を、これから進むべき日本の進路を、高市総理を先頭にしっかり進んでいくことを改めてお誓いさせていただく」

自民・元 橋本岳さんが6回目の当選

岡山4区は自民・元職の橋本岳さん（52）が、中道・前職の柚木道義さん（53）らとの対決を制し、6回目の当選を果たしました。

（岡山4区で当選／橋本岳さん［自民・元］）

「本当にいろいろな方々に支えていただいたおかげで、この議席を再びお預かりすることができた。高市総理にしっかり仕事をさせていただきたいということもお願いしてまいりましたし、まさにそれについての信任という意味も十分にあった」

（敗戦の弁を語る／柚木道義さん［中道・前］）

「高市総理が倉敷に相手候補の支援に入って厳しい状況になったとお聞きしています。選挙結果は謙虚に受け止めますが、民意を本当に反映できるような結果、今後の国政になっていくのかどうかについては、これは非常に不安も抱いています」

当選から一夜明けた9日、橋本さんは倉敷市の街頭に立ち、気持ちを新たにしていました。

（岡山4区で当選／橋本岳さん［自民・元］）

「物価高に対する対策、来年度どうしていくのかというのはまさにこれから国会で審議されることですので、まずはしっかりその中で参加をしていきたいと思っています」

比例・中国ブロックでは、自民・前職の平沼正二郎さん（46）。

自民・前職の阿部俊子さん（66）が当選しました。