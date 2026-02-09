ＤｅＮＡ、巨人、オイシックスで投手としてプレーし、昨季限りで現役を引退した三上朋也氏（３６）が、昨年１２月に古巣である社会人野球・ＥＮＥＯＳのコーチに就任した。１３年ぶりに古巣に復帰し、指導者としてのスタートを切ってから約２か月。スポーツ報知では、第２の野球人生を歩み始めた現在の心境などをインタビュー。３回に分けてお届けする。第２回は、チームの目標である都市対抗野球制覇に向けて、自身が同大会を制した経験などからチームに還元している考えを明かした。（取材・構成＝小島 和之）

―指導をスタートして現在の戦力はどのように捉えているか。

「まだ実戦を見ているわけではないので、練習で１、２か月関わった中ではレベルは高いと思います。やっている技術というか、表現できることもプロと変わらないと思うんですけど、やっぱりプロの本当のトップ選手はもっと力強かったり…というのはあります。だけど、野球のクオリティは（プロの）２軍より高い部分もある気がします」

―まだ足りない点を、三上コーチのプロでの経験などで補っていける部分もあるのでは。

「球速でいえば１５０キロを投げる投手は結構います。だけど、それで抑えられるかといえばまた違う話。フィジカル面の数値とかはプロでも負けないぐらいの人もいるので、何かきっかけをつかんでくれたらいいなと」

―チームの目標は都市対抗野球優勝になる。

「もちろんです。最大の目標が都市対抗優勝だと思っています。どのチームもそこを目指してやってくるので、わかりやすく目標が設定されている分、チームがガッとまとまりやすい。それはやっぱり社会人はいいなってすごく思いますね。プロは長丁場ですが、都市対抗は５戦で優勝が決まってしまうので」

―三上コーチはＥＮＥＯＳ時代に都市対抗野球、日本選手権ともに優勝を経験。その経験からチームに伝えられるものはあるか。

「勝った時のチームの雰囲気とか、何が勝ちにつながったのかというのは言えますよね。組織的にこういう強さがあって、例えばミスが出にくい野球の体質を作っていたとか、野球以外のところも含めてそういった組織作りをまずやったこととか。それは日頃から宮沢監督もよく話しています。技術的、フィジカル的な差というのは、全国のチームを見ても本当にちょっとしかない。では、どこで差をつけるか、どこで飛び抜けるかと言ったらやっぱりミスを少なくする、安定感を出すというところ。じゃあ、その安定感はどこから出てくるの？と。それは例えば、日頃から規則正しく生活する、礼儀やあいさつのような礼節をしっかりした組織が、やっぱり安定感というか、隙を少なくして足元をすくわれにくい」

―学生野球の指導と共通する部分もある。

「宮沢監督もそういうマインドでアプローチしていますし、僕も確かにそうだなと思う部分もあります。ＥＮＥＯＳには、それで勝ってきた“秘伝のタレ”みたいなものがあるので」

―そういったものをいかにチームに浸透させていくかが大事。

「そうですね。チームに入ってやるからには、そういうこともしっかりやろうよと伝えています」

◆三上 朋也（みかみ・ともや）１９８９年４月１０日、岐阜県生まれ。３６歳。県岐阜商から法大、ＪＸ―ＥＮＥＯＳ（現ＥＮＥＯＳ）を経て１３年ドラフト４位でＤｅＮＡ入団。巨人を経て昨季までオイシックスでプレー。２５年限りで現役を引退し、古巣・ＥＮＥＯＳにコーチとして復帰。通算成績は３６８試合で１０勝１６敗２３セーブ、１２１ホールド、防御率３・２２。１９０センチ、９０キロ。右投右打。