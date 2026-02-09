演歌歌手の辰巳ゆうとが９日、東京・馬橋稲荷神社で新曲「ロンリー・ジェネレーション」のヒット祈願を行った。

３月４日に発売する１０枚目シングルのヒット祈願。今回は「午年」にちなみ、「馬」の字が入っている神社で白馬に乗り登場した。今回のために制作したというラメ入りの白い衣装をまとった姿はまさに“白馬の王子様”。演歌の王子様の異名を持つ辰巳も「お金持ちになった気分。一年の初めにいい経験させてもらって、縁起のいい一年になりそう」と満面の笑みを浮かべた。

「ロンリー・―」はこれまでの曲調とはガラッと変わりロック調に仕上がった。「めちゃめちゃかっこいいギラギラした一曲。（ファンの）皆さんと一緒に楽しめるようにコール＆レスポンスでライブでも盛り上がる」と胸を張った。

新境地に向け、髪の毛も金髪にするなど心機一転変化させた。「辰巳ゆうと変わったなと思ってもらえるように、髪形を変えました。歌も顔もビジュアルも楽しんでもらえるように」と理由も明かした。

今年の目標はもちろん紅白歌合戦の出場。「今年は逃げ続けたい。大逃げ攻めに攻めに攻めまくって年末まで駆け抜けられるように」と馬にかけた抱負を語った。