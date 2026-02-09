朝でも作れる爆速パンが便利！1月に最も読まれた「朝ごはん」の記事は？【月間ランキングTOP5】

忙しい朝でも即焼きパンが便利◎「朝ごはん」の人気記事は？

クックパッドニュースでは「朝ごはん」にまつわる様々なお役立ち記事を配信しています。多くの記事の中で、2026年1月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！ご飯もパンも用意がない朝でも簡単に焼くことができるパンレシピに注目が集まりました。

朝起きたらパンもご飯もストックがない…そんなピンチの朝でも大丈夫。こねない・発酵不要でフライパンで焼けるハム&チーズパンなら、思い立ったらすぐ作れます。「簡単すぎておいしい！」と絶賛の声が続々。焼きたてパンの幸せを朝から味わえますよ。



第4位：卵1個でふわふわボリューム卵焼き

冷蔵庫に卵が1個しかない…そんな朝の救世主レシピが4位にランクイン。あるものを混ぜるだけで驚くほどふわふわに仕上がり、家族4人で楽しめるボリュームが出ます。お弁当にもぴったりで、家計にも優しい卵焼きレシピです。



第3位：お店みたい！ふわしゅわスフレパンケーキ

お店みたいなぶ厚いスフレパンケーキを、セルクル型なしでフライパンだけで作れます。生地を2回に分けて重ね焼きすることで、口の中でシュッと溶けるふわしゅわ食感に。ゆっくりできる休日の朝食に作ってみませんか？



第2位：忙しい朝に◎レンジ5分でふわふわ蒸しパン

忙しい朝でもパンが手作りできる魔法のレシピ。材料を混ぜてレンジにかけるだけで、たった5分でふわふわ蒸しパンの完成です。こねる・発酵させる手間がないから、忙しい朝でも作りやすいですよ。いつもの朝食に変化をつけたいときにぜひ。



第1位：ホームベーカリー不要！30分で本格もっちりパン

1月の朝ごはん記事で最も読まれたのは、ホームベーカリーなしで作れる本格パンをご紹介した記事でした。発酵は電子レンジでらくらく、もっちりした食感のパンは1000人以上が絶賛しています。もっちり食感の焼き立てパンで1日をスタートさせてみませんか？







