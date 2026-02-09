阪神の石井大智投手（28）が8日深夜放送のTBS「S☆1」（土曜＆日曜深夜0・00）にVTR出演。球界の大先輩に研究熱心なところを感心された。

3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のメンバーに選出されている石井。元巨人投手の槙原寛己氏（62）からインタビューを受けた。

石井は昨季、50試合連続無失点のNPB記録を打ち立てた“ミスターゼロ”。槙原氏は1994年に平成唯一の完全試合を成し遂げた“ミスターパーフェクト”だ。

どの試合もヒリヒリした場面でマウンドに上がり、50試合連続無失点という偉業を成し遂げた。その裏には心身とも相当な努力や工夫があったに違いない。

「日々、体の状態とかっていうのはやっぱり違うじゃないですか。投げてる感覚も違うと思うんですけど。それをチェックするのが試合前のキャッチボールだと思うので。それこそキャッチボールで自分で“あっ、今日、胸椎がコントロールできてないな”とか“骨盤がちょっと後傾気味に入ってるな”っていうのを感じた時にトレーナーさんに“今日こういう感じなんで小殿筋とかを緩ませたらいいのか”とかいろんなことを…」

スラスラと専門用語が出てくる石井に驚いた槙原氏は「凄い。解剖学、学んでました？」と質問。これに石井が「まあ、ちょっと…はい。勉強はしました」と答えると、槙原氏は「だよね。そっちの分野ですよね、ちょっと。分かんないよ」と苦笑いを浮かべつつ感心。

石井は「携帯（電話）にアプリが入ってます」と笑顔で、研究熱心なところを見せていた。