ミラノ・コルティナオリンピック™は日本時間9日夜から10日早朝にかけて大会4日目が行われる。スキージャンプ／男子ノーマルヒルで小林陵侑（29、TEAM ROY）、スピードスケート／女子1000mで郄木美帆（31、TOKIOインカラミ）の前回覇者2人が登場。さらにスノーボード／女子ビッグエアでは日本女子初の表彰台独占の可能性も。

【競技日程＆結果・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 日本時間7日開幕、前回大会は金メダル3個

スピードスケート／女子1000m

スピードスケート女子1000mには前回女王の郄木美帆（31、TOKIOインカラミ）が登場する。1月に23歳になったばかりの若手・吉田雪乃（23、寿広）や山田梨央（28、直富商事）も今季W杯で入賞もあり、調子次第でメダル争いも狙える。

スキー ジャンプ／男子ノーマルヒル

スキージャンプ 男子ノーマルヒルでも前回王者の小林陵侑（29、TEAM ROY）が連覇を目指す。さらに二階堂蓮（24、日本ビール）、中村直幹（29、Flying Laboratory SC）が出場。初出場の二階堂は今季W杯で初優勝を果たし小林とW表彰台も狙える。

スノーボード／女子ビッグエア・決勝

前回大会で五輪日本女子最年少メダリストの村瀬心椛（21、TOKIOインカラミ）を筆頭に最強メンバーが集結。昨年の世界選手権では村瀬が金、岩渕麗楽（24、BURTON）が銀、深田茉莉（19、YAMAZEN）が銅、鈴木萌々（18、キララクエスト）が4位と日本勢が上位を独占しており、今大会は冬季五輪の日本女子初となる表彰台独占に期待がかかる。



【大会4日目 日本選手の主な出場種目】

9日 アイスホッケー／女子・予選リーグ（日本ーイタリア）

10日 スピードスケート／女子1000m

10日 スキー ジャンプ／男子ノーマルヒル

10日 スノーボード／女子ビッグエア・決勝

