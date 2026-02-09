ACL2東地区の決勝トーナメントが11日から始まる。1次リーグを全勝突破したG大阪は浦項（韓国）と1回戦で対戦。多くの日本人がアジアで躍動する中、元日本代表FWの李忠成氏（40）はタンピネス・ローバーズ（シンガポール）の副社長兼任スポーツダイレクター（SD）として参戦している。11日の初戦コンアン・ハノイ戦（ベトナム）を前に、スポニチ本紙のインタビューに応じた。

■ACL2での躍進と日本凱旋の野心

いよいよアジアでの戦いが再開する。李忠成氏は自チームをJ2中位レベル相当のチーム力と分析する。だが、そのチームがACL2の1次リーグで浦項（韓国）やBGパトゥム（タイ）ら格上を撃破して首位突破。「できすぎです。それぐらいのポテンシャルがあるチームとは思っていますが…ノーマークだったからじゃないですか（笑）。選手の経歴だけを見ればアンダーバリューの選手ばかり。その選手たちがピッチに立った時、相手は“速っ”“上手っ”という感じだったのかな」。冷静に相手にとって未知数だったことが躍進の一因という。とはいえ、満足感に浸ることはない。

「西地区にはクリスティアーノロナウドやマネのいるアル・ナスルもいるけど、やるからには優勝したい。東地区決勝では当然、G大阪と対戦したいですね。タンピネスの日本人選手たちもここで大きくなった、成長したというのを示したい気持ちはあると思う。僕もオーナーとして吹田スタジアムにいきたいです」

負ければ終わりのノックアウトステージ。まずは日本凱旋を目指し、11日の決勝トーナメント1回戦コンアン・ハノイ戦（ベトナム）に挑む。＝終わり