【「BLT MONSTER Round 7」通常版・限定表紙版】 3月2日発売予定 価格：2,200円

「BLT MONSTER Round 7」（東京ニュース通信社刊） 撮影／森山将人

【拡大画像へ】

東京ニュース通信社は、水着グラビアムック「BLT MONSTER（ビーエルティーモンスター）」の最新号「BLT MONSTER Round 7」を3月2日に発売する。価格は2,200円。

表紙および巻頭グラビアには豊島心桜さんが登場。24ページにわたるロンググラビアを披露する。また、裏表紙にはアイドルグループ「#ババババンビ」の岸みゆさんが登場。そのほか山崎あみさん、山田かなさん、「Toi Toi Toi」のさくらももさんらのグラビアも掲載される。

なお、同日・同価格にて表紙・裏表紙絵が異なる「BLT MONSTER Round 7限定表紙版」が一部店舗にて発売される予定。

【豊島心桜さん】

「BLT MONSTER Round 7」（東京ニュース通信社刊） 撮影／森山将人

【岸みゆさん】

「BLT MONSTER Round 7」（東京ニュース通信社刊） 撮影／横山マサト

【山崎あみさん】

「BLT MONSTER Round 7」（東京ニュース通信社刊） 撮影／川原崎宣喜

【山田かなさん】

「BLT MONSTER Round 7」（東京ニュース通信社刊） 撮影／成田英敏

【さくらももさん】

「BLT MONSTER Round 7」（東京ニュース通信社刊） 撮影／永峰拓也