B3八王子がブルーナーとの契約満了…28歳のビッグマン「この旅がもっと長く続いてほしかった」

2月9日、B3の東京八王子ビートレインズはドンテ・ジョーダン・ブルーナーと契約満了になったことを発表した。

現在28歳のジョーダン・ブルーナーは208センチ102キロのパワーフォワード。チェコやレバノンなどの海外チームを渡り歩き、2024ー25シーズンに立川ダイスでBリーグデビューを飾る。2025年12月にはアースフレンズ東京Zへ加入し、その後1月8日に八王子に移籍。「りそなグループ B.LEAGUE 2025ー26 SEASON」B3第19節終了時点で10試合に出場し、1試合平均6.7得点4.0リバウンドを記録した。

ジョーダン・ブルーナーは公式HPで「ファンの皆さん、そして八王子の皆さまが温かく迎えてくれたことに、心から感謝しています。ここで過ごした時間は本当に楽しく、チームメイトと共に戦えたことを光栄に思います。この旅がもっと長く続いてほしかったという思いはありますが、共に過ごした時間はとても価値のあるものでした。Go Trains」とコメントした。

また、クラブは「ドンテ・ジョーダン・ブルーナー選手と契約終了することとなりましたこと、ご報告申し上げます。けが人が出た中、チームを救うべく短期契約でチームに加入してくれましたこと、心から感謝の気持ちで一杯です。直近の試合でも大きな貢献をしてくれて、チームを連勝に導いてくれました。今後のブルーナー選手の活躍を祈念しております」とコメントを通じてブルーナーへの感謝を述べた。

なお、八王子は34試合を終えて21勝13敗でB3リーグで5位。14日、15日はアウェーのあなぶきアリーナ香川で香川ファイブアローズと対戦する。