リンクバル<6046.T>は９日の取引終了後、２６年９月期第１四半期（１０～１２月）の連結決算を発表した。売上高は２億５８００万円（前年同期比１２．９％増）、営業損益が１１００万円の黒字（前年同期は２６００万円の赤字）になった。同時に株主優待を導入すると公表。半年以上継続して１０００株以上を保有する株主を対象に、デジタルギフト５０００円相当を年に２回贈呈する。



同社は男女向け婚活イベントサービスやマッチングアプリを展開している。１０～１２月は１０００人規模を超える自社大型イベントを複数開催し、いずれも完売するなど想定を上回る集客に成功した。営業利益は６期ぶりの黒字転換を見込む通期計画（２００万円）を大幅に超過した。



出所：MINKABU PRESS