「W杯に出場できるのか」「大打撃だ」韓国代表に激震！主力FWの負傷で母国メディアは騒然「落胆の表情を浮かべた」
韓国サッカー界に激震が走っている。
ウォルバーハンプトンに所属する韓国代表の主力FWファン・ヒチャンが、７日のチェルシー戦で負傷。43分で交代となったのだ。
韓国メディア『Xports News』は「ファン・ヒチャンはワールドカップ出場できるのか？ 足首にまたもや怪我。本番までわずか４か月というのに、大打撃となった」と見出しを打ち、次のように伝えた。
「ファン・ヒチャンがプレミアリーグの試合中に倒れた。チームが降格圏脱出に苦戦しているだけでなく、北中米ワールドカップまでわずか４か月という韓国代表も危機に瀕している」
同メディアは「ファン・ヒチャンは41分頃、ボールアウトになった瞬間、突然ベンチへ交代を指示した。もうプレーできないと悟り、すね当てを地面に叩きつけ、落胆の表情を浮かべた。最終的に43分、ラディスラフ・クレイチと交代し、足を引きずりながらピッチを後にした」と状況を伝えている。
「負傷箇所や程度はまだ明らかにされていないが、明らかな接触がないにもかかわらず痛みを訴えていたことから、筋肉系の損傷、おそらくハムストリングの損傷ではないかとの懸念が高まっている」
「３月下旬に予定されている代表戦への招集さえ不透明になっている。これは、ワールドカップ本戦前に自身の体力とコンディションを最後に確認する貴重な機会となる。ファン・ヒチャンの復帰をめぐり、懸念が高まっている」
ソン・フンミン、イ・ガンインと共に韓国代表の攻撃を引っ張るする存在だけに、気が気ではないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
