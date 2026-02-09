　9日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3万6614枚だった。うちコールの出来高が1万8835枚と、プットの1万7779枚を上回った。コールの出来高トップは6万円の5247枚（12円高59円）。プットの出来高トップは5万2000円の1110枚（531円安64円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　41　　　　　　　 1　　70000　
　 121　　　　　　　 1　　69000　
　　25　　　 0　　　 1　　68000　
　 359　　　-1　　　 1　　67000　
　 173　　　-1　　　 1　　66000　
　 318　　　-1　　　 2　　65000　
　 555　　　-2　　　 2　　64000　
　1354　　　-2　　　 5　　63000　
　1357　　　-2　　　11　　62000　
　2109　　　-2　　　23　　61000　
　5247　　 +12　　　59　　60000　
　2013　　 +28　　 119　　59000　
　2177　　 +76　　 250　　58000　　1440 　 -2670　　　12　
　1497　　+205　　 520　　57000　　 985 　 -2125　　 447　
　 106　　+360　　 745　　56750　　 920 　　　　　　　17　
　　 6　　+395　　 805　　56625　
　 475　　+470　　 880　　56500　　 845 　　　　　　 185　
　　36　　+475　　 960　　56250　　 680 　　　　　　　44　
　　 4　　+920　　1440　　56125　
　 493　　+405　　 990　　56000　　 650 　 -1890　　 961　
　　　　　　　　　　　　　55875　　 615 　　　　　　　 5　
　　 7　　+695　　1320　　55750　　 545 　　　　　　　53　
　　61　　+865　　1600　　55500　　 460 　　　　　　 225　
　　　　　　　　　　　　　55375　　 400 　 -1490　　　 2　
　　 4　　+910　　1740　　55250　　 410 　 -1405　　　63　
　 101　　+850　　1785　　55000　　 415 　 -1195　　 786　
　　　　　　　　　　　　　54875　　 284 　 -1316　　　 2　
　　 8　 +1140　　2155　　54750　　 310 　 -1225　　 134　
　　　　　　　　　　　　　54625　　 256 　 -1859　　　 3　
　　18　 +1025　　2200　　54500　　 300 　 -1060　　 433　
　　　　　　　　　　　　　54375　　 223 　 -1132　　　 9　
　　 3　 +1195　　2485　　54250　　 251 　 -1044　　 102　
　　　　　　　　　　　　　54125　　 169 　 -1071　　　 8　
　　87　 +1295　　2800　　54000　　 181 　 -1004　　 730　
　　　　　　　　　　　　　53875　　 123 　 -1017　　　94　
　　　　　　　　　　　　　53750　　 148 　　-917　　 139　
　　　　　　　　　　　　　53625　　 127 　　-923　　　 8　
　　12　 +1560　　3300　　53500　　 131 　　-854　　 482　
　　　　　　　　　　　　　53375　　 111 　　-869　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　53250　　 120 　　-785　　 246　
　　　　　　　　　　　　　53125　　　63 　　-822　　　 2　
　　64　 +1925　　3815　　53000　　 116 　　-719　　 839　
　　 2　 +1435　　3710　　52750　　　98 　　-662　　 255　
　　　　　　　　　　　　　52625　　　75 　　-680　　　25　
　　　　　　　　　　　　　52500　　　73 　　-652　　 296　
　　　　　　　　　　　　　52375　　　58 　　-622　　　40　
　　　　　　　　　　　　　52250　　　62 　　-598　　　62　
　　　　　　　　　　　　　52000　　　64 　　-531　　1110　