日経225オプション2月限（9日日中） 6万円コールが出来高最多5247枚
9日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3万6614枚だった。うちコールの出来高が1万8835枚と、プットの1万7779枚を上回った。コールの出来高トップは6万円の5247枚（12円高59円）。プットの出来高トップは5万2000円の1110枚（531円安64円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
41 1 70000
121 1 69000
25 0 1 68000
359 -1 1 67000
173 -1 1 66000
318 -1 2 65000
555 -2 2 64000
1354 -2 5 63000
1357 -2 11 62000
2109 -2 23 61000
5247 +12 59 60000
2013 +28 119 59000
2177 +76 250 58000 1440 -2670 12
1497 +205 520 57000 985 -2125 447
106 +360 745 56750 920 17
6 +395 805 56625
475 +470 880 56500 845 185
36 +475 960 56250 680 44
4 +920 1440 56125
493 +405 990 56000 650 -1890 961
55875 615 5
7 +695 1320 55750 545 53
61 +865 1600 55500 460 225
55375 400 -1490 2
4 +910 1740 55250 410 -1405 63
101 +850 1785 55000 415 -1195 786
54875 284 -1316 2
8 +1140 2155 54750 310 -1225 134
54625 256 -1859 3
18 +1025 2200 54500 300 -1060 433
54375 223 -1132 9
3 +1195 2485 54250 251 -1044 102
54125 169 -1071 8
87 +1295 2800 54000 181 -1004 730
53875 123 -1017 94
53750 148 -917 139
53625 127 -923 8
12 +1560 3300 53500 131 -854 482
53375 111 -869 2
53250 120 -785 246
53125 63 -822 2
64 +1925 3815 53000 116 -719 839
2 +1435 3710 52750 98 -662 255
52625 75 -680 25
52500 73 -652 296
52375 58 -622 40
52250 62 -598 62
52000 64 -531 1110
