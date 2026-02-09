日経225オプション3月限（9日日中） 6万1000円コールが出来高最多548枚
9日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は8032枚だった。うちプットの出来高が4572枚と、コールの3460枚を上回った。プットの出来高トップは4万6000円の537枚（225円安170円）。コールの出来高トップは6万1000円の548枚（260円高530円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
59 +1 4 75000
78 +2 8 72500
258 +7 20 70000
71 +8 26 69000
98 +24 44 68000
116 +30 63 67000
121 +33 84 66000
328 +66 126 65000
229 +80 170 64000
242 +118 283 63000
150 +170 360 62000
548 +260 530 61000
397 +265 650 60000
447 +450 970 59000
90 +550 1285 58000
11 +950 1815 57500
156 +730 1745 57000 2150 5
56750 2135 3
3 +905 2075 56500 1880 18
13 +940 2300 56000 1655 34
55750 1635 4
1 +1170 2730 55500
27 +1060 2830 55000 1275 45
1 3150 54750
1 +1310 3350 54500 1240 -1110 9
54250 1060 -1200 2
15 +1675 3985 54000 1105 -915 196
53625 935 -900 4
53500 895 -955 4
53250 880 -860 3
53000 855 -740 153
52750 760 -810 10
52500 725 -765 74
52375 690 -785 2
52250 660 -735 8
52000 680 -665 320
51875 610 -665 15
51750 595 -685 42
51500 590 -625 63
51000 510 -585 88
50750 460 -580 17
50500 440 -530 5
50250 410 -610 13
50000 420 -455 212
49500 345 -455 18
49250 330 -430 6
49125 330 -400 2
49000 330 -390 309
48625 300 -385 1
48500 285 -345 36
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
59 +1 4 75000
78 +2 8 72500
258 +7 20 70000
71 +8 26 69000
98 +24 44 68000
116 +30 63 67000
121 +33 84 66000
328 +66 126 65000
229 +80 170 64000
242 +118 283 63000
150 +170 360 62000
548 +260 530 61000
397 +265 650 60000
447 +450 970 59000
90 +550 1285 58000
11 +950 1815 57500
156 +730 1745 57000 2150 5
56750 2135 3
3 +905 2075 56500 1880 18
13 +940 2300 56000 1655 34
55750 1635 4
1 +1170 2730 55500
27 +1060 2830 55000 1275 45
1 3150 54750
1 +1310 3350 54500 1240 -1110 9
54250 1060 -1200 2
15 +1675 3985 54000 1105 -915 196
53625 935 -900 4
53500 895 -955 4
53250 880 -860 3
53000 855 -740 153
52750 760 -810 10
52500 725 -765 74
52375 690 -785 2
52250 660 -735 8
52000 680 -665 320
51875 610 -665 15
51750 595 -685 42
51500 590 -625 63
51000 510 -585 88
50750 460 -580 17
50500 440 -530 5
50250 410 -610 13
50000 420 -455 212
49500 345 -455 18
49250 330 -430 6
49125 330 -400 2
49000 330 -390 309
48625 300 -385 1
48500 285 -345 36