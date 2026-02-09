　9日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は8032枚だった。うちプットの出来高が4572枚と、コールの3460枚を上回った。プットの出来高トップは4万6000円の537枚（225円安170円）。コールの出来高トップは6万1000円の548枚（260円高530円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　59　　　+1　　　 4　　75000　
　　78　　　+2　　　 8　　72500　
　 258　　　+7　　　20　　70000　
　　71　　　+8　　　26　　69000　
　　98　　 +24　　　44　　68000　
　 116　　 +30　　　63　　67000　
　 121　　 +33　　　84　　66000　
　 328　　 +66　　 126　　65000　
　 229　　 +80　　 170　　64000　
　 242　　+118　　 283　　63000　
　 150　　+170　　 360　　62000　
　 548　　+260　　 530　　61000　
　 397　　+265　　 650　　60000　
　 447　　+450　　 970　　59000　
　　90　　+550　　1285　　58000　
　　11　　+950　　1815　　57500　
　 156　　+730　　1745　　57000　　2150 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　56750　　2135 　　　　　　　 3　
　　 3　　+905　　2075　　56500　　1880 　　　　　　　18　
　　13　　+940　　2300　　56000　　1655 　　　　　　　34　
　　　　　　　　　　　　　55750　　1635 　　　　　　　 4　
　　 1　 +1170　　2730　　55500　
　　27　 +1060　　2830　　55000　　1275 　　　　　　　45　
　　 1　　　　　　3150　　54750　
　　 1　 +1310　　3350　　54500　　1240 　 -1110　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　54250　　1060 　 -1200　　　 2　
　　15　 +1675　　3985　　54000　　1105 　　-915　　 196　
　　　　　　　　　　　　　53625　　 935 　　-900　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　53500　　 895 　　-955　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　53250　　 880 　　-860　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　53000　　 855 　　-740　　 153　
　　　　　　　　　　　　　52750　　 760 　　-810　　　10　
　　　　　　　　　　　　　52500　　 725 　　-765　　　74　
　　　　　　　　　　　　　52375　　 690 　　-785　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52250　　 660 　　-735　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 680 　　-665　　 320　
　　　　　　　　　　　　　51875　　 610 　　-665　　　15　
　　　　　　　　　　　　　51750　　 595 　　-685　　　42　
　　　　　　　　　　　　　51500　　 590 　　-625　　　63　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 510 　　-585　　　88　
　　　　　　　　　　　　　50750　　 460 　　-580　　　17　
　　　　　　　　　　　　　50500　　 440 　　-530　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　50250　　 410 　　-610　　　13　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 420 　　-455　　 212　
　　　　　　　　　　　　　49500　　 345 　　-455　　　18　
　　　　　　　　　　　　　49250　　 330 　　-430　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　49125　　 330 　　-400　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 330 　　-390　　 309　
　　　　　　　　　　　　　48625　　 300 　　-385　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 285 　　-345　　　36　