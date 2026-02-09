日経225オプション4月限（9日日中） 1万円プットが出来高最多97枚
9日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は182枚だった。うちプットの出来高が150枚と、コールの32枚を上回った。プットの出来高トップは1万円の97枚（1円安2円）。コールの出来高トップは5万6750円の10枚（2305円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
7 +20 30 75000
2 +30 70 70000
2 325 65000
1 885 61000
2 +520 1150 60000
58000 3365 -1935 4
2 2220 57000
10 2305 56750
1 2495 56500 2545 1
4 +1020 2600 56000 2345 4
54875 1725 1
54750 1705 26
1 +1780 4120 54500
41000 190 -48 1
30000 40 4
25000 28 -4 3
24000 19 1
20000 11 -7 7
12000 4 0 1
10000 2 -1 97
