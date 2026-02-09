　9日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は182枚だった。うちプットの出来高が150枚と、コールの32枚を上回った。プットの出来高トップは1万円の97枚（1円安2円）。コールの出来高トップは5万6750円の10枚（2305円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 7　　 +20　　　30　　75000　
　　 2　　 +30　　　70　　70000　
　　 2　　　　　　 325　　65000　
　　 1　　　　　　 885　　61000　
　　 2　　+520　　1150　　60000　
　　　　　　　　　　　　　58000　　3365 　 -1935　　　 4　
　　 2　　　　　　2220　　57000　
　　10　　　　　　2305　　56750　
　　 1　　　　　　2495　　56500　　2545 　　　　　　　 1　
　　 4　 +1020　　2600　　56000　　2345 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　54875　　1725 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　54750　　1705 　　　　　　　26　
　　 1　 +1780　　4120　　54500　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 190 　　 -48　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　40 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　28 　　　-4　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　19 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　11 　　　-7　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　12000　　　 4 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 2 　　　-1　　　97　


株探ニュース