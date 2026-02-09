ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス <8897> [東証Ｐ] が2月9日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比1.2％減の10.5億円となり、通期計画の120億円に対する進捗率は8.8％にとどまり、5年平均の25.2％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比3.6％減の109億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常損益は26.4億円の黒字(前年同期は24.7億円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-8.6％→7.0％に急改善した。



株探ニュース

